Chelsea et United s'éclatent, Leicester s'étouffe

Incapable de gagner à la maison depuis le 4 décembre dernier, Chelsea se présente face à Burnley sans Christian Pulisic, mais avec la ferme intention de ne plus lâcher le moindre point. Pourtant, ce sont lesqui sont tout proches de marquer les premiers, avant que la VAR ne vienne annuler un but de Jeff Hendrick pour une position de hors-jeu (18). Deux minutes plus tard, le match bascule lorsque Willian se fait sécher dans l'autre surface, ce qui offre l'ouverture du score à Jorginho (1-0, 27). Tout va à vau-l'eau pour Sean Dyche et sa troupe, qui craque dix minutes plus tard quand Tammy Abraham pousse Nick Pope à la faute et double la mise au moment parfait (2-0, 38). Au retour des vestiaires, encore sur un centre, la défense de Burnley laisse Callum Hudson-Odoi plier la rencontre (3-0, 49). Une victoire facile qui permet aux hommes de Frank Lampard de rester solidement au pied du podium de Premier League.En difficulté dans le jeu en début de rencontre, Manchester United prend finalement les devants grâce à un bijou de centre de Juan Mata, qui offre un but à Marcus Rashford pour sa 200apparition avec les, déjà. À la pause, sans Teemu Pukki, blessé aux ischio-jambiers, lesn'ont pas tiré une seule fois au but et la maîtrise mancunienne laisse penser qu'ils auront toutes les peines du monde à revenir au score.Le début du second acte confirme cette tendance, surtout quand Tim Krul met à terre Brandon Williams dans la surface. Rashford en profite pour doubler la mise (2-0, 52), avant qu'Anthony Martial l'imite sur un nouveau centre de Mata (3-0, 57), royal ce samedi. À un quart d'heure du terme, Mason Greenwood vient même parachever le score (4-0, 76). Maintenant, place au choc contre Liverpool, le week-end prochain.Lors des deux derniers affrontements entreet, le score a toujours été de 1-1. Deux matchs équilibrés, mais aussi denses qu'intenses. Ce samedi, les deux équipes n'ont pas dérogé à cette récente règle. D'abord, lorsque Miguel Almirón donne des sueurs froides au Molineux (5). Puis, quand sur un mouvement collectif somptueux, Gayle sert peu académiquement le Paraguayen, qui ouvre le score de la plus belle des manières (0-1, 7). Malheureusement pour Newcastle, Paul Dummett, de retour après une absence de quatre matchs, doit déjà quitter la pelouse et laisser sa place à Florian Lejeune.Aussitôt après, sur un corner de João Moutinho, Leander Dendoncker échappe au marquage de Federico Fernández et aligne Martin Dúbravka (1-1, 13). La malédiction descontinue peu avant la demi-heure de jeu, quand Dwight Gayle doit à son tour quitter la pelouse sur blessure. Au retour de la pause, les locaux poussent, mais la frappe de Doherty est sauvée sur la ligne par Matty Longstaff (47). En deuxième mi-temps, les hommes de Nuno font le siège de la surface adverse, mais bute sur un bloc compact et malin. En fin de match, Steve Bruce lance le revenant Andy Caroll pour ramener trois points à Newcastle, mais rien n'y fait,etse quittent sur un nouveau 1-1.À l'aller, Leicester en avait passé neuf aux. Depuis, les joueurs de Ralph Hasenhüttl se sont redressés, grimpant jusqu'à la 11place, bien aidés par la forme étincelante de Danny Ings. Mais en face, Jamie Vardy veut prouver qu'il est l'attaquant anglais du moment. Et au quart d'heure de jeu, lancé dans le dos de la défense, il sert Dennis Praet, qui n'a plus qu'à ouvrir le score (1-0, 14). Problème : le premier but du Belge en Premier League est vite atténué quand James Maddison dévie une frappe de Stuart Armstrong et trompe Kasper Schmeichel (1-1, 19). Bien décidé à enfoncer le clou, Ings et Shane Long continuent d'emmerder la défense de Brendan Rodgers, qui est à deux doigts de céder avant la pause.Au retour des vestiaires, les deux équipes n'arrivent pas à se départager. Et la VAR ne les aide pas puisqu'elle refuse un penalty aux(67), avant d'annuler un but à Kelechi Iheanacho (68). Finalement, alors qu'on se dirige vers un match nul, Southampton et Ings profitent d'une bévue de Çağlar Söyüncü pour prendre l'avantage et s'offrir trois points mérités (1-2, 82). L'attaquant anglais est même tout proche du doublé, mais Schmeichel évite le pire. Il fait bien puisque ses coéquipiers vont égaliser dans la foulée, grâce à un coup de casque de Jonny Evans. But refusé par la VAR : City aura l'opportunité de doubler Leicester dimanche.