Chelsea et Tottenham cartonnent, United respire

Après la nouvelle victoire de Liverpool ce samedi après-midi, Chelsea, Tottenham et Manchester United ont tous les trois pris trois points. Si les Blues ont atomisé les Wolves (5-2) grâce à Tammy Abraham, et que les Spurs ont dégommé les Eagles (4-0) grâce à Heung-min Son, les Red Devils ont galéré face aux Foxes, mais l'ont emporté grâce à Marcus Rashford (1-0).

3 - Tammy Abraham (21 ans & 347 jours) est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de Chelsea à inscrire un triplé en Premier League, et le plus jeune Anglais à réaliser telle performance dans la compétition depuis Raheem Sterling (v Bournemouth) en octobre 2015. Superbe. pic.twitter.com/4oMCnYetOD — OptaJean (@OptaJean) September 14, 2019

Par Maxime Renaudet

Enfin.Incapables de gagner en Premier League depuis leur victoire contre Chelsea lors de la première journée, lesdevaient réagir ce samedi après-midi, à domicile, contre Leicester. Pour ce faire, rien de mieux que s'en remettre à sonMarcus Rashford. Déjà double buteur contre les, le numéro dix mancunien obtient un penalty comme un grand dès la 8minute de jeu, la faute à Çağlar Söyüncü. Comme contre Chelsea, Rashford ne tremble pas et ouvre le score. Mais comme souvent depuis presque un an, United ne parvient pas à emballer la partie, au point de tomber dans un faux rythme. Leicester sait alors qu'il est temps d'en profiter, mais la claquette somptueuse de David de Gea empêche la frappe audacieuse de Ben Chilwell de finir dans sa lucarne (37).Après la pause, Demarai Gray continue d'être trop maladroit et James Maddison d'être trop transparent, ce qui ne permet pas auxd'emballer une rencontre bien triste. En face, Manchester United tente de doubler la mise, grâce à l'ancien de Leicester Harry Maguire. Mais sa tête est trop facilement captée par Kasper Schmeichel (56). Brendan Rodgers lance Ayoze Pérez pour dynamiter son attaque, mais rien n'y fait, Leicester ne parvient pas à revenir dans cette rencontre, laissant les joueurs d'Ole Gunnar Solskjær remporter leur deuxième victoire à domicile de la saison.Ouf.Cauchemardesque.Voilà le maître mot du début de match des hommes de Roy Hodgson, complètement à la rue et menés 3-0 au bout de vingt-trois minutes de jeu. Sur la lancée de sa saison dernière magnifique, Heung-min Son ouvre la marque d'entrée de jeu (1-0, 10), avant que Van Aanholt anéantisse les espoirs de retour des siens. Le défenseur néerlandais de Crystal Palace manque une interception, laisse Serge Aurier centrer et dévie le ballon dans sa propre cage (2-0, 21). La suite de la rencontre est à sens unique puisque deux minutes plus tard, Aurier, encore lui, trouve Son au second poteau qui envoie une reprise de volée du pied gauche dans le petit filet opposé de Vicente Guaita (3-0, 23). Magnifique.Apathique et bien incapable de réagir, Crystal Palace sombre définitivement avant la pause, à la suite d'un quatrième but des, l'œuvre d'Erik Lamela, qui inscrit son deuxième but de la saison après celui marqué lors du choc contre Manchester City. Avec ce succès net et sans bavure, Tottenham remonte au classement et enchaîne un troisième match sans défaite après son match nul contre Arsenal avant la trêve internationale. Surtout, Mauricio Pochettino, largement critiqué depuis le début de saison, peut enfin souffler.Son, lui, devait très certainement continuer de briller, avec ou sans Serge Aurier.Abraham, encore et toujours.Déjà auteur de deux doublés cette saison - contre Norwich et Sheffield United - Tammy Abraham avait décidé de remettre le couvert ce samedi. Pourtant, avant que Chelsea ne marche sur cette rencontre, le début de match est poussif et lesessayent de mettre sur orbite Raúl Jiménez, sans réussite. Avant qu'Abraham n'entre en scène, Fikayo Tomori envoie une mine de 30 mètres qui laisse Rui Patrício bouche bée (1-0, 31). Trois minutes plus tard, le show Abraham commence avec un premier but de renard (2-0, 34), un deuxième de la tête sur un centre de l'excellent Marcos Alonso (3-0, 41), puis un troisième après avoir enrhumé Conor Coady (4-0, 55).Grâce à ses deux bambins nés en 1997 et surtout aud'Abraham, Chelsea rentre alors aux vestiaires de manière sereine. Les hommes de Frank Lampard gèrent tranquillement la deuxième mi-temps, à la recherche de leur premier clean sheet de la saison, mais c'était compter sans Romain Saïss, qui reprend un corner au deuxième poteau et pousse Abraham à inscrire un CSC qui rend sa partie encore plus complète. Lesse mettent alors un peu à paniquer, et lesréclament eux un penalty pour faire un retour définitif dans cette rencontre. Il faudra attendre l'entrée de l'ancien Milanais Patrick Cutrone pour redonner un peu d'espoir au Molineux Stadium (4-2, 84). Finalement, lesse remettent définitivement à l'abri, grâce à Mason Mount (5-2, 96).