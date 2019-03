Chelsea et Naples proches des quarts, Valence évite le traquenard

Pas de surprise lors de cette deuxième partie de soirée des huitièmes de finale de Ligue Europa, mais plutôt des cartons. Ceux de Chelsea contre le Dynamo Kiev (3-0), et de Naples face au RB Salzbourg (3-0). Valence, de son côté, a pris le meilleur sur Krasnodar (2-1), mais regrettera son but concédé à domicile.

Chelsea (4-3-3) : Kepa - Zappacosta, David Luiz, Christensen, Alonso - Jorginho, Barkley, Kovačić - Willian, Pedro, Giroud. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Dynamo Kiev (4-2-3-1) : Boyko - Kędziora, Burda, Shabanov, Mykolenko, Shepelev, Sydorchuk - Buyalskyy, Shaparenko, Tsygankov - Rusyn. Entraîneur : Aleksandr Khatskevich.

Naples (4-4-2) : Meret - Hysaj, Maksimović, Koulibaly, Rui - Allan, Ruiz, Callejón, Zieliński - Milik, Mertens. Entraîneur : Carlo Ancelotti.



Salzbourg (4-4-2) : Walke - Ulmer, Onguene, André Ramalho, Lainer - Junuzović, Samassekou, Wolf, Schlager - Daka, Dabbur. Entraîneur : M. Rose.

Valence (4-4-2) : Neto - Piccini, Gabriel, Diakhaby, Latorre - Soler, Coquelin, Parejo, Guedes - Rodrigo, Gameiro. Entraîneur : Marcelino.



Krasnodar (4-2-3-1) : Safonov - Petrov, Martynovich, Spajić, Ramirez - Kaboré, Olsson - Gazinskiy, Stotsky, Wanderson - Claesson. Entraîneur : O. Fomenko.

4-1. Comme le score du match passionnant entre Pedro Chelsea ) et Denys Boyko , le gardien du Dynamo Kiev . Pas le temps de gamberger que l'Espagnol prend déjà les devants, après un fantastique relais avec Giroud (17). Mais l'international ukrainien n'est pas du genre à baisser les bras : à coups de parades et de frappes bien captées, c'est lui qui finira par prendre le dessus sur l'insaisissable Pedro et par remporter son duel haut la main.Dommage pour Boyko que seul le score du match entre les deux équipes compte, celui-ci étant finalement à l'avantage de Chelsea (3-0). Car s'il n'y aura pas eu grand-chose à voir hormis leentre les deux compères ennemis, deux merveilles resteront néanmoins dans la mémoire des: le superbe coup franc enroulé de Willian (65), et le nouveau pion du prodige Hudson-Odoi (90).le Chelsea qui se promène en Ligue Europa sans ses stars (Hazard et Kanté ont démarré sur le banc) comparé au Chelsea qui souffre en Premier League avec elles.Le demi-finaliste de la saison dernière, Salzbourg, est – déjà – au bord du précipice. Il faut dire que la première manche de son quart de finale contre Naples , dans le bouillant stade San Paolo, était loin d'être un cadeau du tirage au sort. Après six premières minutes très agréables où les Autrichiens profitent à fond de leur séjour en Campanie, lesse réveillent et cueillent le RB à froid (10).Mertens à la baguette, Milik en profondeur, le défenseur français Onguéné aux fraises, le gardien Walke dribblé comme un poussin... Voilà Naples aux commandes. Huit minutes plus tard, Fabián Ruiz lève sa jambe gauche aussi haut qu'il le peut pour allumer une reprise de volée laissant Walke coi (18). Un geste qui donne des ailes au valeureux Onguéné, qui baisse sa tête autant qu'il peut pour trouver la lucarne de son propre gardien après un centre de Rui (58). La suite ? Salzbourg se jette à l'attaque, mais sur son chemin se trouve toujours un certain Kalidou Koulibaly : Les trois ou quatre autres buts que Naples n'a pas collés. Krasnodar -dare dehors ? On y a cru, Rodrigo Moreno ayant décidé d'être dans un grand soir pour Valence. Époustouflant rush solitaire conclu par une divine frappe enroulée (12), reprise imparable sur un centre du jeune latéral gauche Latorre (24), friandise offerte à Gameiro que l'attaquant français a trouvé le moyen de rater (29)...Mais l'international espagnol ne peut pas non plus faire le job en défense, où Valence reste fragile cette saison. Tant mieux pour les valeureux joueurs de Krasnodar , qui ont obtenu grâce à Claesson (63) ce qu'ils étaient venus chercher : un but à l'extérieur. Qui pourrait peser lourd au moment de jouer le match retour, dans un climat autrement moins hostile que la douceur de Mestalla.: Le duel entre Charles Kaboré et Francis Coquelin au milieu.