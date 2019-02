Chelsea et l'Inter foncent en 8es, Benfica tranquille, Leverkusen éliminé

Forts de leur succès à l'aller, l'Inter, Chelsea et Benfica ont validé leur ticket pour les 8es. Les deux premiers l'ont fait avec la manière, les Blues en en passant trois à Malmö (3-0) et les Nerazzurri quatre au Rapid Vienne (4-0), alors que les Portugais ont contrôlé Galatasaray (0-0). Le Dynamo Kiev et le Slavia Prague ont aussi passé l'écueil, tandis que le Bayer Leverkusen s'arrête là.

Les autres résultats

Comme quoi, tout arrive : oui, l' Inter sait se rendre la tâche facile. Après leur succès 1-0 à l'extérieur à l'aller, lesauraient pu gérer, comme ils savent le faire. Mais les hommes de Luciano Spalletti n'étaient pas là pour enfiler des perles et ont rapidement fait la différence par Vecino (11), à l'affût sur un centre repoussé, et Ranocchia (18), d'une superbe volée. La suite ? Pas grand-chose, jusqu'à une petite douceur d'Ivan Perišić (80) et une énième réalisation de Politano (87). Le huitième du championnat autrichien n'avait pas les épaules contre l' Inter , qui envoie un gros message pour la suite de la compétition.Merci qui ? Merci Shapi Suleymanov. Aucun but entre Krasnodar et Leverkusen pendant 174 minutes ? Il suffisait de faire entrer un remplaçant d'à peine 19 piges. Un merveilleux coup franc plus tard (84) et la messe semblait dite pour les Allemands, qui devaient alors remonter deux buts de retard. Les hommes de Peter Bosz ont rendu la fin de match folle en marquant grâce à Aránguiz (87), mais les Russes ont verrouillé et tenu bon. À force de trop vouloir maîtriser, le Bayer s'est fait piéger et reste à quai. Oui, on verra bien l'ancien Marseillais Charles Kaboré en 8avec Krasnodar Les bleusde Malmö contre les bleusde Chelsea ? Victoire des Anglais, sereins après leur succès (1-2) à l'aller, par KO. Mais était-on vraiment à Stamford Bridge en ce début de match ? Les hommes d'un Maurizio Sarri sur la sellette se sont d'abord fait manger par les troupes d' Uwe Rösler , qui se sont crues au Malmö Stadium en prenant leur adversaire à la gorge dès les premières minutes. Tout comme les supporters des Suédois, qui n'ont pas manqué de craquer quelques fumigènes pendant la partie. Mais les Londoniens n'ont finalement tremblé qu'un petit quart d'heure, forts de 72% de possession de balle et de l'ouverture du score d' Olivier Giroud , bien servi par Willian après un déboulé de N'Golo Kanté. L'exclusion de Bengtsson (73) n'en a que facilité la tâche des, qui ont pris le large grâce à une merveille de coup franc enroulé de Barkley (74), buteur à l'aller comme Giroud.Le Benfica a contrôlé après son triomphe (1-2) à l'aller ? Galatasaray l'y a bien aidé. Les Stambouliotes, qui n'ont plus gagné un match européen à l'extérieur depuis 16 rencontres désormais (!), puaient le manque de confiance à l'Estádio da Luz. Sans un seul Turc dans leur onze de départ, mais avec Sofiane Feghouli et Younès Belhanda , les ouailles de Fatih Terim ont joué comme s'ils n'avaient pas un 8de finale de Ligue Europa à aller arracher. De l'autre côté, Benfica restait sur 26 pions en 6 rencontres, mais a sans doute jugé bon de ne pas trop s'exposer. Un raisonnement fort à propos : voilà les partenaires du prodige João Felix en 8 Slavia qualifié)(Dynamo qualifié)