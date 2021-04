Chelsea et Havertz démolissent Palace

Kai Havertz is absolutely unplayable when on form. Wow. #CRYCHE pic.twitter.com/62cFpLq7bz — LDN (@LDNFootbalI) April 10, 2021

Crystal Palace (4-4-2) : Guaita - Ward, Kouyaté, Cahill, Van Aanholt - Ayew (Townsend, 76e), Milivojević, Riedewald (McCarthy, 59e), Eze (Schlupp, 59e) - Benteke, Zaha. Entraîneur : Roy Hodgson.



Chelsea (3-4-3) : Mendy - Azpilicueta, Zouma, Rüdiger - Hudson-Odoi (James, 75e), Jorginho (Kanté, 61e), Kovačić (Ziyech, 83e), Chilwell - Mount, Havertz, Pulisic. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Mis sous pression par la victoire de Liverpool un peu plus tôt, Chelsea est repassé devant lesgrâce à son succès contre Crystal Palace (1-4). Il n'y a pas eu photo tant lesont outrageusement dominé leur voisin londonien, dans le sillage d'un Kai Havertz de gala. L'international allemand, qui n'avait plus marqué en championnat depuis octobre, a lancé les siens en envoyant le cuir dans le petit filet (8). Passeur décisif pour Christian Pulisic, qui s'est fait plaisir en allumant Vicente Guaita (10), Havertz a aussi régalé avec un enchaînement coup du sombrero-reprise de volée qui a mis le portier à contribution (22).Sympa, l'Allemand en a laissé un peu aux autres. D'abord à Kurt Zouma, buteur sur corner (30). Puis à Pulisic, auteur d'un doublé sur un centre de Reece James (78). Mason Mount et Antonio Rüdiger ont eux aussi été dangereux, mais l'Anglais a buté sur Guaita (33), et le défenseur a vu sa tête repoussée sur la ligne (34). Celle de Christian Benteke n'a à l'inverse laissé aucune chance à Édouard Mendy, sur le seul tir des locaux (63). Anecdotique puisqu'une semaine après sa déroute contre WBA, Chelsea signe la plus large victoire de l'ère Thomas Tuchel et dormira ce soir dans le top 4.Un Porto, et ça repart.