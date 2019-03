Chelsea régale, Naples et Valence ont eu chaud

Porté par un Giroud en état de grâce (trois buts, deux passes dé) et entré ce soir dans l'histoire du foot français, Chelsea a humilié le Dynamo Kiev sur sa pelouse (0-5). Pendant ce temps, Naples a pris le bouillon à Salzbourg (3-1) mais sera bien au rendez-vous des quarts de finale. Comme Valence, miraculé à Krasnodar (1-1) avec un but de Guedes.

BluesLe maigre espoir aura duré cinq minutes. Le temps pour Olivier Giroud de glacer l'Olimpiyskyi, d'un plat du pied gauche à la réception d'un corner de Willian dévié par Rüdiger (0-1, 5). Derrière, malgré les absences de Jorginho ou Hazard (sur le banc), Chelsea a tranquillement déroulé, Maurizio Sarri griffonné dans son carnet, et Giroud repris victorieusement, du droit, un centre de Marcos Alonso (0-2, 33). De passeur, l'Espagnol s'est ensuite mué en buteur sur un service d'Hudson-Odoi lancé par Giroud (0-3, 45+1).Dans une deuxième période sans grand relief, le Français s'est offert le grand chelem en marquant de la tête sur un coup-franc excentré de Willian (0-4, 59). Devenant, du même coup, le meilleur buteur de la compétition et le premier joueur tricolore de l'histoire à inscrire neuf buts en C3.Un spécifique coup-franc pour Marcos Alonso et une deuxièmepour Giroud à destination d'Hudsoi-Odoi, buteur comme à l'aller (0-5, 78). Bon courage à l'équipe qui devra se farcir lesen quarts.Lâchez un peu DD avec Ben Yedder, Lacazette ou Haller. Car le meilleur buteur de la C3 se nomme Olivier Giroud , le Monsieur Europa League des75 minutes pour inscrire cinq buts. Déjà corsé au coup d'envoi, le défi a viré à la mission impossible pour Salzbourg après ce ciseau à bout portant de Milik consécutif à un centre de Mário Rui et une faute de main de Walke (0-1, 14). Remis dans le match par l'inévitable Dabbur, buteur à la suite d'une perte de balle plein axe d' Allan et d'une feinte dans laquelle Chiriches a mordu à pleine dents (1-1, 25), les Autrichiens ont mis la pression au Napoli en première période. Sans succès.Proches d'être une nouvelle fois trahis par leur portier, les hommes de Marco Rose ont inscrit un deuxième but par Gulbrandsen, sorti du banc dix minutes plus tôt (2-1, 65). Puis un troisième, oeuvre de Leitgeb dans une forêt de jambes (3-1). Mais ils ne sont pas parvenus à signer laespérée par la Red Bull Arena et son speaker chauffé à blanc. Difficile de leur en vouloir : vous en connaissez beaucoup, vous, des équipes capables de remonter un handicap de quatre buts en coupe d'Europe ? Le Barça ? Ah, pardon.Huitième - et dernier - pion dans la compétition pour Munas Dabbur , délogé de la première place du classement des buteurs par Olivier Giroud . Et contraint d'attendre la saison prochaine et son transfert à Séville pour remporter la C3.Conséquence des ouvertures du score rapides de Chelsea et Naples , tout le suspense de cette soirée résidait, dès 19h15, au Krasnodar Stadium. Celui-ci a tenu jusque dans le temps additionnel. Privés dès la demi-heure de jeu de leur buteur brésilo-russe Ari , blessé, les(taureaux en VF) ont cru à l'ouverture du score quand Claesson a contré un Neto beaucoup trop joueur (43). Plus inspiré devant Pereyra (47), le portiera longtemps tenu la baraque en deuxième période, privant également Wanderson du but de la qualif' (81). Jusqu'à ce scud magistral de Suleymanov (1-0, 85). Krasnodar croyait donc tenir le premier quart de finale de coupe d'Europe de son histoire. C'était compter sans ce filou de Guedes , buteur au bout du temps additionnel (1-1, 90+3) grâce au travail de Gameiro pour envoyer Valence au tour suivant.Le jaune récolté par Carlos Soler , synonyme de suspension en quart de finale aller pour le milieu espagnol. Plutôt une bonne nouvelle pour le Stade Rennais.