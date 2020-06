Chelsea et Giroud font sauter le verrou des Villlans

13

Aston Villa (4-3-3) : Nyland - Targett, Mings, Hause, Ngoyo - Hourihane (Nakamba, 70e), Douglas Luiz, McGinn (Jota, 87e) - Grealish, Davis (Samatta, 50e), El Ghazi (Trézéguet, 70e). Entraîneur : Dean Smith.



Chelsea (4-3-3) : Arrizabalaga - Alonso, Christensen, Rüdiger, Azpilicueta - Mount, Kanté, Kovačić (Barkley, 55e) - Loftus-Cheek (Pulisic, 55e), Giroud (Abraham, 80e), Willian (James, 80e). Entraîneur : Frank Lampard.

VillansBluesChoix payants, pour Lampard.À l'occasion de la grande reprise de Chelsea, coach Franky décide de confier à nouveau les rênes de son attaque à Olivier Giroud. Dès le début du match, sa formation pose le pied sur le cuir et lesbétonnent. Mount lance une première alerte, mais Nyland se détend bien (20). Lesmontent en régime et continuent de faire le siège, mais peinent souvent dans le dernier geste. À l'image d'un Loftus-Cheek un peu trop timoré (39), ou d'une volée de Kovačić qui chatouille la lucarne (45). Kepa, lui, n'aura qu'une seule occasion de briller face à El Ghazi (39). Juste avant la mi-temps, c'est finalement la tour de contrôle Hause qui rejoint les avants-postes et profite d'un bon centre pour crucifier lescomplètement contre le cours du jeu (1-0, 43).Au retour des vestiaires, les hommes de Lampard repartent sur les mêmes bases avec 90% de possession mais toujours autant d'imprécision. Pulisic, qui change tout avec sa rentrée, les délivre finalement en reprenant un centre appliqué (le 27de Chelsea) d'Azpilicueta (1-1, 60). Et quelques secondes après, Giroud ne se fait pas prier pour offrir un sourire à son coach au terme d'un beau mouvement (1-2, 62). Même si les Londoniens reculent et la charnière Rüdiger-Christensen se distingue par ses approximations, une tête de Hause (68) et une belle frappe croisée de Jota (87) ne changeront pas le cours de la rencontre. Dans la course pour la C1, Chelsea sécurise sa quatrième place et prend cinq longueurs d'avance sur ses poursuivants United et Wolverhampton. Les, en revanche, continuent de faire du surplace en 19position (un point seulement en six matchs) et manquent une belle opportunité de respirer hors de la zone de relégation.Abraham qui ? Werner comment ?