Chelsea douche Rennes

Face à Chelsea, le Stade rennais a laissé échapper un point dans le temps additionnel sur un but signé Olivier Giroud (1-2). Une réalisation qui permet aux Blues de valider leur qualification pour les huitièmes, alors que Rennes doit maintenant espérer un résultat positif à Krasnodar pour envisager être reversé en Ligue Europa.

38

Mount et merveille

Le coup de chaud Guirassy, la douche froide de Giroud

Rennes (4-3-3) : Gomis - Traoré, Da Silva, Nyamsi, Truffert (Maouassa, 86e) - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga (Grenier, 78e) - Doku (Gboho, 86e), Guirassy (Niang, 86e), Léa-Siliki (Del Castillo, 63e). Entraîneur : Julien Stéphan.



Chelsea (4-2-3-1) : Mendy - Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma Chilwell - Jorginho, Kovačić (Havertz, 75e) - Hudson-Odoi (Ziyech, 75e), Mount (Kanté, 68e), Werner (James, 90e) - Abraham (Giroud, 68e). Entraîneur : Frank Lampard.

La classe découverte du Stade rennais n'est définitivement pas une partie de plaisir. Trois semaines après une défaite aussi frustrante qu'encourageante à Stamford Bridge, la bande de Julien Stéphan retrouvait Chelsea en Bretagne au cœur d'une crise de résultats (une victoire en neuf matchs). Et si le SRFC a retrouvé un peu de cohérence dans le jeu après le fiasco de Bordeaux, il a encore payé cher ses erreurs et sa naïveté dans une partie où Guirassy a pensé offrir le nul à son équipe dans les cinq dernières minutes. C'était avant le pion de Giroud, entré après l'heure de jeu et venu anéantir les derniers improbables espoirs de qualification de Rennes, qui aura une finale à jouer à Krasnodar, également battu sur le gong à Séville, pour espérer accrocher la troisième place d'une poule dominée de la tête et des épaules par les deux gros morceaux. Bienvenue dans le grand monde.Contrairement à la réception de Krasnodar le mois dernier, l’hymne enivrante de la Ligue des champions n’est accompagnée que du silence. Dans un Roazhon Park tristement vide et sous les yeux de l’actionnaire François-Henri Pinault, les Rouge et Noir commencent par dix minutes de souffrance. Sans le duo Ziyech-James, tous les deux laissés sur le banc, sur le côté gauche, Chelsea décide tout de même de zapper le round d’observation pour malmener les locaux, proches de craquer sur une première alerte de Mount et surtout une occasion immanquable de Werner à trois mètres du but (4). De retour en 4-3-3 avec son trio Bourigeaud-Nzonzi-Camavinga au milieu, aligné pour la première fois depuis un mois, Rennes sort tout doucement la tête de l’eau en faisant circuler le ballon. Sauf qu’après une perte de balle de Doku dans le camp adverse, Mount saute deux lignes bretonnes d’une ouverture exquise à destination d’Hudson-Odoi, qui s’en va tromper GomisLessont lancés, et pas loin de faire le break sans un sauvetage miraculeux du portier rennais devant Mount (29). Pendant que la mascotte Erminig fait ses étirements dans la tribune Lorient, le SRFC reprend des couleurs, prend le contrôle du cuir et peut compter sur le disponible Truffert et le vif Doku pour apporter du mouvement sur les côtés. Un temps fort qui débouche sur une ribambelle d’opportunités : Zouma contre une tentative de Bourigeaud (32) ; Guirassy chauffe les gants de Mendy avant de gâcher la meilleure situation rennaise à force de tergiverser (40) ; le coup de caboche de Da Silva est repoussé par le dernier rempart sénégalais (42) ; le coup franc de Bourigeaud est dévié par le mur anglais (45). Rennes est en vie, mais peut commencer à nourrir des regrets.Entre deux annonces d’Emmanuel Macron, dont l’allocution n’intéresse pas grand monde dans l’enceinte bretonne, les deux équipes repartent à l’attaque sur une pelouse malade. Comme dans le premier acte, Chelsea débute en appuyant sur le champignon, mais Werner marque un but logiquement refusé (47). La bonne attitude du club londonien laisse rapidement place à un faux rythme qui endort des Rennais trop maladroits techniquement, à l’image des nombreux contrôles ratés, pour faire trembler l’arrière-garde des visiteurs. Surtout que Lampard dévoile toute la richesse de son effectif en lançant Kanté, Giroud, Ziyech ou Havertz sur le pré pendant que Stéphan tarde à lancer de nouvelles cartouches dans cette partie. Ce qui n'empêche pas Guirassy et Nyamsi de faire briller l'insubmersible Mendy sur deux occasions chaudes en l'espace d'une minute (75). Mais l'international sénégalais finit par craquer sur une tête à bout portant de Guirassy à la suite d'un joli corner de Bourigeaud. Le tube de Depeche Mode peut retentir, et Rennes pense tenir son point. Mais Giroud se charge de la douche froide en redonnant l'avantage auxde la tête après une parade de Gomis devant Werner sur une offensive consécutive à une perte de balle grossière de Grenier. Le banc londonien peut fêter sa qualification pour les huitièmes de finale et rappeler au Stade rennais qu'il est encore loin des étoiles.