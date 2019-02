Chelsea enterre les espoirs de Tottenham

Battu pour la deuxième fois consécutive mercredi soir sur la pelouse de Chelsea (2-0), Tottenham pointe désormais à neuf longueurs de Liverpool et semble avoir dit pour de bon adieu à ses rêves de titre.

Anatomie et montants

Pedro, bel hérisson

Chelsea (4-3-3) : Caballero - Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Marcos Alonso - Kanté, Jorginho, Kovačić (Loftus-Cheek, 77e) - Pedro, Higuaín (Giroud, 84e), Hazard (Willian, 60e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Trippier, Alderweireld, D. Sánchez, Davies - Winks, Sissoko (Rose, 86e) - Lamela (Llorente, 70e), Eriksen, Son (Lucas, 80e) - Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Depuis dimanche, Pochettino était un coach blessé et refusait de s'en cacher. Avant ce déplacement chez le voisin, l'Argentin avait même ouvert son coeur : «» Et la réponse est arrivée, brutalement : mercredi soir, Tottenham a été battu pour la deuxième fois consécutive (2-0), trois jours avant une bataille pour l'honneur face à Arsenal , et a presque définitivement lâché les armes dans une course au titre que lesregardaient déjà un peu de loin. Sarri, lui, tient une confirmation par le jeu.Soirée anatomique au Bridge : une nuit pour voir les tripes tomber sur la table et les bretelles se dégraffer. Cette histoire a commencé par un nom : celui de Willy Caballero , logiquement titularisé dans le but de Chelsea par Maurizio Sarri , soixante-douze heures après le clash public qui a débouché sur une semaine d’amende pour Kepa . Mais surtout par une confirmation : celle que Sarri n’avait pas tort lorsqu’il affirmait publiquement ces derniers jours que ses joueurs lui avaient offert une réponse claire dimanche, à Wembley, lors de la finale de la Carabao Cup perdue face à Manchester City . Mercredi soir, lesont attrapé Tottenham par le col, ont débuté par la rencontre comme il le fallait et ont même vu Gonzalo Higuaín toucher rapidement le poteau d’ Hugo Lloris (6). Problème, derrière, tout s’est essoufflé, le rythme d'abord, ce qui a ouvert la porte à une réaction des, que Mauricio Pochettino attendait également au tournant après leur défaite à Burnley . Celle-ci a été timide, a été aidée par plusieurs pertes de balles adverses au coeur du jeu un poil suicidaires malgré la présence d’un N’Golo Kanté une nouvelle fois très bon et auteur d’une frappe lointaine sans réel danger (39), mais aura quand même débouché sur une flèche tirée par Harry Winks sur la barre avant la pause (44). 0-0 aux citrons.Autre nom au centre des regards au Bridge : celui de Jorginho , en manque de confiance dans ses choix et auteur de six pertes de balle en première mi-temps. Une donnée qui n'empêche pas Chelsea de remettre des coups en début de seconde période mais à l'image d'une rencontre marquée par les nombreuses erreurs techniques. Ainsi, comment faire décoller l'affaire ? Peu avant l'heure de jeu, Pedro tourne alors la tête, voit que ça s'agite sur le banc et s'allume sur une ouverture d'Azpilicueta. Bingo, l'Espagnol récupère le ballon, fait danser Alderweireld et enfonce Lloris dans son but (1-0, 57). Soulagé dans sa zone technique, Sarri décide alors de ranger Hazard dans sa poche pour lancer Willian sur la table, histoire d'enfoncer pour de bon desdans les cordes. Dans son coin, Pedro , lui, poursuit un peu son festival en allant gratter un ballon brûlant dans les pieds d'Eriksen et enchaîne d'une sortie de balle délicieuse. En réaction, Pochettino lâche de son côté Llorente pour installer un 4-4-2 mais rien n'y fait : Tottenham a les griffes coupées et va même se saborder définitivement à trois minutes de la fin via un but contre son camp délirant de Kieran Trippier (2-0, 85). Voilà comment dire pour de bon au revoir à un titre de champion.