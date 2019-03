Chelsea enchaîne sans convaincre à Fulham

1

Fulham (4-4-1-1) : Sergio Rico – Odoi, Nordtveit, Ream, Bryan – Cairney (80e, Vietto), Chambers, McDonald (62e, Anguissa), Sessègnon – Babel (71e, Ayité) – Mitrović. Entraîneur : Scott Parker.



Chelsea (4-3-3) : Kepa – Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, Emerson – Kanté, Jorginho (68e, Kovačić), Barkley (78e, Loftus-Cheek) – Hazard (74e, Pedro), Higuaín, Willian. Entraîneur : Maurizio Sarri.

Craven Cottage devait être un théâtre afin de désamorcer définitivement toute polémique.Mission accomplie pour Chelsea qui, quatre jours après son succès bienvenu contre Tottenham , a remis le couvercle en s’adjugeant un nouveau London Derby contre Fulham (1-2). Avec, cette fois, Kepa de retour dans un costume de titulaire. Un cinquantième derby entre les deux équipes en championnat marqué d’entrée par une prise de balle aérienne peu rassurante devant Babel du gardien le plus cher du monde (18), réintégré dans le onze après son effronterie publique à Wembley. Une maladresse dont ne fait pas preuve dans la foulée Higuaín face aux buts, sur un service d’Azpilicueta. Lesne renoncent pourtant pas et, après une envolée de Kepa devant une reprise de Mitrović (27), égalisent par l’intermédiaire de Chambers. Sauf que le sursaut du relégable est rapidement anesthésié par Jorginho , à la conclusion d’une offrande de Hazard.Tout proche d’éteindre tout semblant de suspense sur des tentatives du buteur argentin du jour (33, 45+1) et du maestro belge (41) avant la pause, leslèvent le pied au retour des vestiaires. Et s’exposent à quelques frayeurs de Mitrović (60, 89) et Bryan (72). Sans conséquence jusqu’au coup de sifflet final. Une victoire qui permet aux hommes de Sarri – lesquels comptent un match en moins par rapport à leurs concurrents Arsenal et Manchester United – de mettre un terme à une série de trois revers consécutifs à l’extérieur, et de revenir à deux longueurs du Big Four.Enlisé dans la zone rouge à dix points du premier non-relégable, Fulham entrevoit pour sa part un peu plus le Championship.