Chelsea enchaîne, Arsenal et City aussi

Les supporters desont longtemps cru à la mauvaise surprise ce samedi. Et puis, leur équipe, qui n'arrivait pas à forcer le verrou de Newcastle , a fait la différence en seconde période. Un but de Xhaka juste après la pause, un autre d'Özil moins de dix minutes plus tard, et voilà l'affaire pliée. Les deux défaites initiales en Premier League sont effacées : désormais dans la première partie de tableau, Arsenal semble avoir trouvé son rythme de croisière. Jusqu'où peut-il le mener ?Étonnant, ce Chelsea cru Sarri. Menés dès le quart d'heure de jeu sur leur propre terrain par Cardiff et son buteur Bamba, lesont su refaire leur retard et passer devant de manière assez sereine pour glaner un cinquième succès de rang ( comme Liverpool ). En même temps, le leader de Premier League compte dans son effectif un joueur exceptionnel appelé Hazard et capable de s'offrir un triplé pour ravir ses fans. Après le show du Belge, Willian s'est contenté d'une réalisation. Tout va bien, le ciel est bleu.Ciel bleu également à Manchester. Opposés à Fulham , lesont tranquillement broyé leur adversaire grâce à des caramels de Sané, qui n'a pas mis longtemps à montrer qu'il avait sa place dans le onze de Guardiola, de Silva et de Sterling. Logique somme toute respectée pour le champion en titre, à deux points de la première place. À l’affût, toujours.