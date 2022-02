Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs

Al-Hilal 0-1 Chelsea

Al-Hilal (4-2-3-1) : Al-Maiouf - Al-Burayk, Hyun-Soo, Ali-Bulaihi, Al-Shahrani - Kanno, Cuellar - Marega, Pereira, Al-Dawsari - Ighalo. Entraîneur : Jardim.



Chelsea (3-4-3) : Kepa - Christensen, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kovačić, Jorginho (Kanté, 46e), Alonso - Ziyech (Mount, 72e), Lukaku, Havertz. Entraîneur : Tuchel.

1-0 seulement à la pause, sérieusement ?Lors de sa demi-finale de Coupe du monde des Clubs l'opposant à Al-Hilal, Chelsea a assuré le minimum : la qualification, grâce à une victoire sur la plus courte des marges. Mais au vu de leur première période, lesauraient dû plier la rencontre dès la première mi-temps : supérieurs et dominateurs à tous les points de vue, les Anglais n'ont réussi à trouver le chemin des filets qu'à une seule reprise en raison d'une trop grande maladresse dans la zone de vérité. Heureusement pour eux, Lukaku a tout de même converti l'une de leurs nombreuses opportunités à la demi-heure de jeu : profitant d'un bon boulot d'Havertz puis d'une petite boulette d'Al-Shahrani, l'attaquant belge a fait trembler les filets en deux temps pour ouvrir le score.Sans Kanté (remplaçant, et entré lors de l'entracte à la place de Jorginho pour défendre cette petite réalisation d'avance), les favoris de la partie ont ensuite touché le poteau dès la reprise : après un un grand pont, Havertz a buté sur le montant gauche d'Al-Maiouf. Sauvés du break, les hommes de Jardim ont cependant énormément tenté et eu deux réelles occasions d'égaliser à vingt minutes du terme. Mais Marega a perdu son face-à-face devant Kepa, et Ighalo a vu Silva contrer sa tentative juste avant que Kanno n'oblige le portier à une parade décisive. Décisive, parce qu'elle a empêché une mauvaise surprise à Chelsea qui rejoint Palmeiras en finale.Ça sent le premier titre en 2022, pour les bleus champion d'Europe.