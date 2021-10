Chelsea écrase Norwich et conforte sa place de leader

Chelsea (3-4-2-1) : Mendy - Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger - James, Jorginho (Loftus-Cheek, 64e), Kovačić, Chilwell - Hudson-Odoi (Ziyech, 70e), Mount - Havertz (Barkley, 70e). Entraîneur : Thomas Tuchel.



Norwich (3-5-2) : Krul - Kabak, Hanley, Gibson - Aarons, Normann, Giannoúlis (Williams, 46e), Lees-Melou (Rashica, 46e), McLean - Sargent (Omobamidele, 69e), Pukki. Entraîneur : Daniel Farke.

De la bouillie deSans surprise, ce match des extrêmes entre le leader et la lanterne rouge de Premier League a viré à la démonstration pour les. Supérieurs dans tous les compartiments du jeu, les joueurs de Chelsea peuvent désormais s’asseoir tranquillement dans leur canapé pour regarder leurs concurrents. Il ne faut d'ailleurs que huit minutes à Mason Mount pour profiter de l'aubaine, et inscrire son premier but de la saison d'une frappe croisée depuis l'entrée de la surface. Sur la deuxième action des Londoniens, Kovačić ouvre parfaitement pour Callum Hudson-Odoi, qui ne se fait pas prier pour déjà doubler la mise. Lessont totalement dépassés, les champions d'Europe maîtrisent en toute sérénité, et Krul doit intervenir pour capter une nouvelle frappe de Mount (30). L'Anglais est ensuite à la baguette pour envoyer son copain Reece James garnir un peu plus le tableau d'affichageLe promu se doit de réagir, au moins pour relever la tête, après la pause. Édouard Mendy intervient en taclant devant l'entrant Rashica après une perte de balle (53), mais la révolte ne viendra pas. Les hommes de Thomas Tuchel continuent la fête sur une belle action collective, conclue depuis la gauche de la surface par Chilwell, une nouvelle fois buteur. Les visiteurs abdiquent et jouent de malchance sur ce centre d'Hudson-Odoi contré dans son propre but par Aarons, avant que Gibson ne commette l’irréparable avec un tacle très en retard sur Reece James (65). Dans une fin de match plus à sens unique que jamais, Chelsea multiplie les occasions (77, 79, 80), et Mason Mount s'offre finalement un triplé, sur penalty d'abord, puis sur un service de Loftus-Cheek ensuiteCe grand week-end de foot anglais débute fort.