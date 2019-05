Chelsea rejoint Arsenal en finale

Grâce à deux arrêts de Kepa dans la séance de tirs au but, Chelsea s'est débarrassé de l'Eintracht Francfort, ce jeudi soir à Londres, pour se hisser en finale d'Europa League (1-1, 4-3 tab). Comme à l'aller, Luka Jović a marqué pour les Allemands mais ce sont bien les Blues qui affronteront Arsenal en finale, le 29 mai à Bakou. Quelle semaine pour le football anglais !

Loftus chique Trapp

Kepa sévit

Chelsea (4-3-3) : Kepa - Azpilicueta, David Luiz, Christensen (Zappacosta, 73e), Emerson - Jorginho, Loftus-Cheek (Barkley, 85e), Kovacic - Willian (Pedro, 62e), Giroud (Higuain, 96e), Hazard. Entraîneur : Sarri.



Eintracht Francfort (3-4-1-2) : Trapp - Abraham, Hinteregger, Falette - Da Costa, Rode (De Guzman, 70e), Hasebe, Gaćinović (Paciência, 118e), Kostic - Jović, Rebić (Haller, 92e). Entraîneur : Hütter.

La loterie ? Une guerre des nerfs ? Un exercice dans lequel l'équipe la plus technique l'emporte ? Peu importe la définition de la séance de tirs au but, une seule chose à retenir, ce jeudi soir : à la fin, c'est Chelsea qui gagne et Francfort qui perd. Cruel pour les Allemands, qui ont offert un bien meilleur visage qu'à l'aller (1-1 la semaine dernière en Allemagne ) et insuffisant pour empêcher les Anglais de réaliser un improbable 4 sur 4, Chelsea rejoignant Arsenal en finale d'Europa League tandis que la finale de Ligue des champions se jouera entre Liverpool et Tottenham . Le 29 mai prochain, à Bakou, Cesar Azpilicueta et David Luiz auront ainsi la chance de remporter cette compétition pour la deuxième fois de leur carrière avec Chelsea , six ans après leur victoire face au Benfica Lisbonne. Les Londoniens peuvent remercier leur gardien espagnol Kepa Arrizabalaga , qui a repoussé les tentatives de Hinteregger (qui avait gobé Giroud et Higuain durant les 120 minutes de jeu) et Paciencia tandis que son l'ancien Parisien Kevin Trapp n'a repoussé qu'une seule frappe, celle de l'ancien Marseillais Azpilicueta. Chelsea est en finale, Francfort est en larmes. Mais avant d'en arriver là, il y a eu deux heures de jeu.Comme à leur habitude, les joueurs d' Adolf Hütter imprègnent dès le début un tempo dantesque, bien emmené par la triplette Rode-Hasebe-Gaćinović dans l'entrejeu et par l'hyperactif Da Costa. Ce dernier est le premier à se mettre en action en décochant une volée de l'intérieur du pied qui maintient Kepa en éveil (14). Dans la foulée, c'est son homologue allemand Kevin Trapp qui s'interpose du torse sur une frappe d' Olivier Giroud (22) avant de s'incliner face à Loftus-Cheek (1-0, 27). Délicatement servi par Hazard dans le dos de Rode, l'international anglais inscrit son quatrième but européen de la saison. C'est encore lui qui n'est pas loin de doubler la mise sur un contre favorable face à Rode (39).Mais au retour des vestiaires, l'Eintracht sait que ce match est à sa portée et Luka Jović sort enfin de son trou pour planter lesà la suite d'un joli mouvement collectif : Hasebe à la baguette, remise de la poitrine de Jović pour Gacinovic qui redonne au Serbe, lequel n'a plus qu'à crucifier Kepa du pied droit (1-1, 49). Ce but redonne de l'espoir aux Allemands, qui ne parviennent toutefois pas à prendre l'avantage.Durant la prolongation, les joueurs de Maurizio Sarri mettent vite la pression sur les joueurs d' Adolf Hütter , mais Barkley (96) et Zappacosta (97) sont incapables de faire autre chose que de croquer deux jolies balles de but sur contre-attaque. Les entrées de Gonzalo Higuain et Sébastien Haller des deux côtés ne changent rien au tableau d'affichage. Le Français se met deux fois en évidence. Il est d'abord contré par David Luiz (99) puis par la tête de Zappacosta (105). Courageux, Haller, 24 ans, est allé quelques minutes plus tard ouvrir la séance de tirs au but en trompant Kepa. Insuffisant pour empêcher Chelsea de composter son billet pour Bakou...