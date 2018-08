Chelsea : du neuf avec quel 9 ?

Bien décidé à se réinventer avec l'arrivée de Maurizio Sarri aux commandes, Chelsea a logiquement peu de certitudes sportives. Notamment au poste d'avant-centre, où plusieurs prétendants s'apprêtent à se livrer une féroce concurrence pour la place de titulaire. Qui d'Olivier Giroud, Álvaro Morata, Michy Batshuayi ou un autre sera l'heureux élu ?

Giroud part de loin, Michy revient bien

Morata en favori, Higuaín et Hazard en outsiders

Par Florian Cadu

Par définition, le monde capitaliste se veut inégalitaire. Le royaume du football, hautement symbolique de l'organisation de la société, le prouve chaque saison un peu plus. Et même dans les plus hautes sphères, les disparités s'observent en un simple coup d'oeil. C'est ainsi que l' Olympique de Marseille , à la recherche de son « grand attaquant » depuis plus d'un an, serait comblé s'il pouvait compter dans son effectif un seul des trois avant-centres dont dispose actuellement Chelsea Qu'il s'agisse d' Olivier Giroud , de Michy Batshuayi ou d'Álvaro Morata, la Canebière serait dans tous les cas ravie. Comble de l'ironie, les, eux, ne savent pour l'instant pas lequel choisir pour porter leur attaque, et envisagent même d'aller voir ailleurs pour satisfaire leur besoin - ou leur désir, c'est selon -.Car aujourd'hui, bien malin est celui qui peut dire avec certitude quel sera le numéro neuf de Chelsea lors des premiers mois de l'ère Maurizio Sarri . Attiré à Londres pour bouleverser la philosophie de jeu de l'ancienne équipe d' Antonio Conte , l'entraîneur italien va en effet devoir trancher entre plusieurs postulants de choix alors qu'il n'aura pas la Ligue des Champions pour faire tourner. Première chose à savoir : l'ex de Naples n'est pas forcément un adepte des pivots, style systématiquement accolé sur la tronche de Giroud. Arrivé cet hiver en provenance d' Arsenal pour un peu moins de vingt millions d'euros, le Français (sollicité par l' Atlético Madrid et par... l'OM) ne serait ainsi pas retenu chez le vainqueur de la FA Cup s'il souhaite la garantie d'un temps de jeu conséquent.La situation semble bien différente pour Batshuayi. Recruté près de quarante millions d'euros en 2016 (à... l'OM) et courtisé par plusieurscomme Everton ou Valence, le Belge envoyé en prêt au Borussia Dortmund la saison dernière devrait rester. C'est en tout cas l'envie de Sarri, lequel lui a indiqué entre quatre yeux qu'il comptait sur lui pour le nouveau projet mis en place. Bien davantage, en tout cas, que Conte, avec qui Michy n'a été titularisé qu'à quatre minuscules reprises en championnat en l'espace d'un an et demi (sept buts en Premier League). Alors, serait-ce enfin sa saison ?Pas dit. Parce qu'à Chelsea se trouve encore un certain Morata, balancé sur le banc en fin de saison dernière au profit de Giroud mais qui a coûté 70 millions à son actuel employeur il y a tout juste un an. Et qui, surtout, garde pour le moment la confiance de Sarri. Un temps annoncé au Milan AC par les médias transalpins - Roman Abramovitch aurait réclamé la même somme pour le lâcher -, l'Espagnol serait finalement le favori aux yeux de Maurizio. «» , a précisé ce dernier face à la presse, parlant même de l'international comme de «» . Et ce, même si le Madrilène de naissance serait assez chaud à l'idée de retrouver la Juventus . À moins que la Juve, justement, ne bouleverse tous ces plans.Au sein de la Vieille Dame, un élément intéresse en effet beaucoup lesdepuis quelques semaines, voire quelques mois. Son nom ? Gonzalo Higuaín . À tel point que selon certaines sources, le champion d' Angleterre 2017 aurait proposé 55 millions plus Morata en échange deet Daniele Rugani . Une offre sérieuse ? Impossible de juger. Mais en cas de transfert en Grande-Bretagne, l'attaquant numéro un des bleus serait alors trouvé. Reste que l'Argentin, désormais barré par Cristiano Ronaldo chez le roi italien et qui a de grandes chances de quitter les lieux, serait très proche du Milan AC. Enfin, sans parler d'un Tammy Abraham encore trop tendre (vingt ans, 33 matchs de PL, cinq), Sarri pourrait dégainer une dernière solution : Eden Hazard . Toujours pas parti malgré l'intérêt entendu du Real Madrid Julen Lopetegui serait toutefois contre l'achat du Belge), le joueur le mieux payé de Chelsea a déjà montré de belles choses en pointe. Et son technicien a déjà transformé son compatriote Dries Mertens , un ailier d'origine, en vrai numéro neuf. Quitte à faire du 9 avec du neuf...