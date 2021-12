Chelsea domine Watford, Leicester tenu en échec par Southampton

Watford FC (4-1-4-1) : Bachmann - Femenia, Troost-Ekong, Cathcart, Masina (Rose, 12e) - Louza (Kucka, 73e) - Dennis, Cleverley (Ngakia, 85e), Sissoko, João Pedro - King. Entraîneur : Claudio Ranieri.



Chelsea FC (3-4-3) : Mendy - Chalobah (Ziyech, 60e), Christensen, Rüdiger - Azpilicueta (Lukaku, 70e), Loftus-Cheek, Saúl Ñíguez (Silva, 45e), Alonso - Mount, Havertz, Pulisic. Entraîneur : Thomas Tuchel.

La priorité était ailleurs.Au terme d'une rencontre longtemps arrêtée, Chelsea est venu à bout d'un Watford tenace et continue à caracoler en tête de la Premier League (). Mais la priorité était ce mercredi soir ailleurs. Car oui, à partir de la 12minute de jeu, la rencontre a été arrêtée pendant plus d'une demi-heure. Et pour cause, victime d'une crise cardiaque, un supporter de Watford a été pris en charge en urgence par les médecins du club : selon les annonces les plus récentes, le spectateur se situerait désormais dans un état stable, le pire ayant sans doute été évité grâce à la réactivé extrême des joueurs et des officiels.Côté terrain, Watford a dominé l'entame de match, se procurant des occasions très sérieuses dans le premier quart d'heure, notamment par João Pedro, contré par Chalobah (3) et dégoûté par Mendy (5). A la reprise de la rencontre, lesont réagi : Mout a d'abord touché le poteau à l'issue d'un joli mouvement collectif (15), puis Chelsea a fini par prendre l'avantage à l'heure de jeu, grâce à Mount une nouvelle fois, bien servi par Alonso (). Les, qui n'ont jamais renoncé, ont égalisé juste avant la pause, sur une merveille d'enchaînement d'un excellent Dennis, qui a littéralement enrhumé Rüdiger puis Mendy (). Par la suite, Watford a vendangé trop d'occasions, qu'elles soient gâchées par Sissoko (45+3) ou Cleverley (57), pour passer devant. Pas de chance pour les hôtes, car il est dit que cette saison, Chelsea est intraitable, presque cynique. A vingt minutes du terme, c'est Ziyech, mis sur orbite par un Mount très en vue, qui a crucifié Watford et donné la victoire aux siens (). Lesont tenté de pousser pour revenir au score, sans réussite. Grâce à leur victoire, les hommes de Thomas Tuchel consolident leur première place, tandis que ceux de Claudio Ranieri, 17, se rapprochent dangereusement de la zone rouge.Dans les autres rencontres de la soirée, Wolverhampton et Burnley se sont séparés sur un score nul et vierge (), malgré une grosse domination des, qui n'ont jamais trouvé l'ouverture. West Ham et Brighton se quittent également bons amis au terme d'un match intense, puisque Maupay, sauveur des, a répondu en toute fin de match à l'ouverture du score précoce de Soucek (). De même, malgré des buts d'Evans et de Maddison, un Leicester à réaction a été tenu en échec sur la pelouse desde Southampton, qui ont pourtant eu l'avantage tout au long du match grâce à des réalisation de Bednarek et Adams (). Jamais deux sans trois matchs nuls.