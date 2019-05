Chelsea dévore Watford, MU jouera la C3

Chelsea (4-3-3) : Arrizabalaga - Azpilicueta, Christensen, David Luiz (89e, Cahill) , Marcos Alonso - Jorginho, Kanté (10e, Loftus-Cheek), Kovačić - Pedro, Hazard, Higuaín (79e, Giroud). Entraîneur : Maurizio Sarri.



Watford (4-2-2-2) : Foster - Kiko Femenía, Mariappa, Cathcart, Holebas - Chalobah (67e, Cleverley), Doucouré - Pereyra, Hughes - Deulofeu (83e, Success), Deeney. Entraîneur : Gracia.

Huddersfield (4-3-3) : Lössl - Durm (46e, Smith), Schindler, Kongolo, Löwe - Mooy, Bacuna, Hogg - Mbenza (90e, Diakhaby), Pritchard, Ahearne-Grant. Entraîneur : Jan Siewert.



Manchester United (4-3-1-2) : De Gea - Young, Jones, Lindelöf (83e, Dalot), Shaw - Matić (53e, Herrera), McTominay, Pogba - Mata - Sánchez (54e, Chong), Rashford. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Une belle après-midi ensoleillée à Stamford Bridge, malgré quelques nuages gris. Chelsea s'est enfin offert une victoire nette et sans bavure en disposant facilement de Watford (3-0), ce dimanche en Premier League. Et pourtant, la partie avait débuté par un mauvais présage pour les, N'Golo Kanté étant contraint de sortir sur blessure (aux ischio-jambiers) dès la dixième minute. Une nouvelle peu rassurante à quelques jours de la demi-finale retour de Ligue Europa contre Francfort, mais ses partenaires ont quand même fait le boulot face à desjoueurs et agréables à voir jouer.Deux coups de boule du suppléant de Kanté Ruben Loftus-Cheek (48) puis de David Luiz (51) ont eu raison de la résistance de Ben Foster , avant qu'Higuaín ne parachève le tout d'un exquis petit piqué (75). Sorti du banc, Olivier Giroud s'est permis le luxe de vendanger en fin de rencontre. Grâce à ce succès, Chelsea réalise une excellente opération en montant sur le podium devant Tottenham et repousse provisoirement le cinquième Arsenal à cinq points.Et si la saison de Chelsea n'était pas aussi mauvaise que certains veulent croire ?Lescontinuent de creuser leur tombe. Manchester United a encore frisé le ridicule en concédant le match nul contre la lanterne rouge Huddersfield (1-1), ce dimanche en Premier League. L'inattendu homme du match se nomme Jonas Lössl , le gardien des Terriers, qui a soufflé le chaud et le froid. D'abord en concédant bêtement l'ouverture du score, sur une frappe peu menaçante de Scott McTominay (8). Puis en se rattrapant d'une superbe passe décisive pour Mbenza (60), grâce à un très travaillé dégagement au pied. Enfin en se couchant bien sur une tentative croisée du jeune Chong, dans les cinq dernières minutes. L'international danois peut aussi remercier Luke Shaw , incroyablement naïf sur l'égalisation, et ses montants, qui l'ont sauvé par deux fois face à Paul Pogba . À cause de cette défaite, Manchester United stagne à la sixième place et ne peut plus viser la quatrième position qualificative pour la Ligue des champions. L'Europa League attend les hommes de Solskjær.