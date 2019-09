Chelsea, des racines et des aides

Si son début de saison est loin d’être exemplaire, Chelsea peut se targuer d’une statistique hallucinante : l’intégralité de ses buts en championnat ont été inscrits par des joueurs issus de son centre de formation. Coïncidence ou réelle signification ?

Abraham, prophète en son royaume

Mount, Tomori... en attendant Hudson-Odoi ?

Par Antoine Donnarieix

Les faits remontent au 14 août 2019. En préambule de la nouvelle saison, Liverpool et Chelsea croisent le fer sur la pelouse du Vodafone Park, lieu de résidence habituel de Beşiktaş. L’ambiance est loin d’être bouillante comme savent le faire les Stambouliotes, mais elle offre un classique anglais pour l’attribution de la quarante-quatrième Supercoupe d'Europe. Ce soir-là, lesvont remporter le trophée grâce à l’épreuve des tirs au but (2-2, 5-4). Pour Chelsea, ce match aura surtout démontré sa capacité à bousculer le champion de la C1 par le biais de deux buts : l’un par Olivier Giroud pour ouvrir le score dans le temps réglementaire (36, 0-1), l’autre par Jorginho en prolongation (101, 2-2). Plus d’un mois après cette confrontation et à l’heure où les deux équipes s’affrontent en Premier League, ces deux buts sont les derniers inscrits par des joueurs de Chelsea non formés au club. Un canular ? Non, une réalité tout à fait justifiable.Le 7 juin dernier, le transfert d’Eden Hazard au Real Madrid est venu mettre un coup de projecteur sur le club londonien. Seul bémol : aucune arrivée n’est venue remplacer le Belge dans la foulée. En réalité, lesavaient anticipé ce départ programmé avec la signature de Christian Pulisic. Envoyé en prêt à Dortmund pour terminer la saison 2018-2019, l’Américain connaissait son nouveau patron dès le 2 janvier. Pourquoi ? Parce que la menace d’une interdiction de recrutement liée à des infractions au règlement des transferts de mineurs planait sur la tête du champion d’Angleterre 2017. Un mois et demi après le recrutement de Pulisic, la rumeur se confirme : Chelsea doit régler deux amendes pour un total de 1,1 million de francs suisses et voit ses possibilités d’achat bloquées pour les deux prochains mercatos, soit jusque juin 2020. Un mal pour le dynamisme du marché des transferts d’un des clubs les plus actifs en la matière, mais un bien pour les employés du club.En conséquence, cette sanction de la FIFA oblige leà gérer son effectif de manière plus rationnelle : cet été, seuls quinze joueurs sont partis en prêt contre vingt-deux (!) lors de la précédente saison. Parmi les joueurs cédés l’an passé et réintégrés à l’équipe première cette saison, Tammy Abraham avait expliqué que le malheur de Chelsea faisait d’une certaine manière son bonheur. «, expliquait le jeune avant-centre dans les colonnes du» Tellement excitant que l’ancien buteur d’Aston Villa (26 buts en 40 matchs) poursuit sa marche en avant avec sept caramels sur les trois dernières journées de Premier League. Une forme flamboyante qui permet à l’international anglais U21 d’être co-meilleur buteur du championnat au départ de la sixième journée.Outre Abraham, Frank Lampard peut aussi compter sur deux autres larrons issus de l’académie pour inscrire des pions depuis la reprise des débats en Premier League. D’une part, l’ancien artificier du milieu de terrain de Derby County, Mason Mount, déjà auteur de trois réalisations et dans lequel Chelsea place de grands espoirs à l’avenir. D’autre part, le défenseur central Fikayo Tomori, également cédé chez lesla saison dernière. Au total, cela fait onze buts inscrits en cinq rencontres. Un bilan collectif honorable sur le plan offensif, mais dont la perméabilité défensive laisse l'armée bleue stagner à une décevante septième place. Dès lors, cette triade formée à Londres peut-elle à nouveau frapper contre Liverpool ? Si Abraham et Tomori sont aptes à jouer, Mount va déclarer forfait à la suite de sa blessure subie dans la semaine lors de la défaite contre le FC Valence (0-1). Et les autres enfants de Chelsea ? Callum Hudson-Odoi, lié à Chelsea depuis jeudi jusqu’en 2024, réintègre la réserve contre Southampton en vue de sa réinsertion progressive après sa rupture du tendon d’Achille en avril dernier. Une blessure à laquelle est toujours confronté Ruben Loftus-Cheek depuis mai. De toute manière, Chelsea n’aura plus le choix face au leader de Premier League : les tauliers, à l’image d’un Ross Barkley maladroit contre Valence, vont devoir sortir les pectoraux.