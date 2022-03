Chelsea dégoûte Newcastle, West Ham ne lâche pas de lest

Après-midi compliquée pour Chelsea, qui s'en est remis à un exploit individuel coordonné de Jorginho et d'Havertz face à Newcastle (1-0). West Ham a fait le dos rond avant de piquer Aston Villa (2-1), tandis qu'Everton a de nouveau broyé du noir contre Wolverhampton (0-1). Toujours en bas de classement, si Watford n'est pas encore mort et l'a signifié à Southampton (2-1), les carottes semblent cuites pour Norwich, battu sur le gong à Leeds (1-2).

Kaï de massue, sur Newcastle. Alors que la vente de Chelsea est dans toutes les têtes, au même titre que les sanctions contre le club et Roman Abramovitch , lesont su effacer leur prestation fade face auxà l'aide d'un chef-d’œuvre technique. En l'occurrence, une ouverture caramélisée de Jorginho pour Havertz suivie d'un contrôle en porte-manteau tout en dextérité de l'ancien du Bayer et d'une conclusion en finesse devant Dan Burn, déséquilibré, et Martin Dúbravka, scotché. Cocasse, quand on sait que le même Havertz est passé tout proche de l'expulsion en première période après une faute grossière sur... Burn. Newcastle n'aura toutefois pas démérité, avec plusieurs situations chaudes pour Miguel Almirón ou Bruno Guimarães et encore des arrêts précieux dans l'escarcelle d'Édouard Mendy.West Ham ne lâche pas Manchester United. Dans l'obligation de l'emporter face à Aston Villa pour continuer à rêver de Ligue des champions, lesde David Moyes ont fait le travail dans une partie longtemps linéaire. Positionnés en bloc bas, ils ont d'abord laissé venir et étonnement subi tout en prenant soin de manquer une double opportunité rarissime par Zouma puis Dawson. Impeccable devant Danny Ings, Łukasz Fabiański a maintenu les siens à flot. Avant qu'Andriy Yarmolenko, comme un symbole, ne réalise l'enchaînement parfait et dédie son joli pion à l'Ukraine toute entière. Une action d'école entamée par Declan Rice et conclue par Fornals à la suite d'un centre en retrait de Benrahma a ensuite creusé un écart définitif, malgré la réalisation pour l'honneur de Ramsey, l'homonyme du tueur de célébrités (par contumace). Mauvaise nouvelle supplémentaire pour Aston Villa : Lucas Digne est sorti blessé.Cuits à l'étouffée, ces. Everton a beau avoir trois matchs de retard sur le dix-huitième, Watford, la dynamique des hommes de Frank Lampard - qui en ont pris cinq à Tottenham, en début de semaine - ressemble à un puits sans fond. Nouvelle déconvenue face à Wolverhampton, dans une rencontre hachée en tous points et marquée par une cascade de ballons perdus au milieu côté locaux. Sur un centre de Rúben Neves, Conor Coady place une tête croisée hors de portée de Jordan Pickford. Richarlison heurte ensuite la transversale, mais c'est bien l'équipe la plus portugaise de PL, dans le sillage du vivace Daniel Podence, qui pointe le bout de son nez aux portes du top 6.Lors du « Fo(r)sterico » , du nom des deux gardiens presque homonymes de Southampton et Watford, c'est le second nommé qui a donné des signes de vie. Contre desirréguliers au possible, lesont choisi de parler concret et agressivité. À l'image du remarquable Moussa Sissoko, ombre de James Ward-Prowse le temps d'une après-midi. Décomplexés, les hommes de Roy Hodgson profitent d'abord d'une relance incompréhensible de Salisu vers l'arrière et exploitée par Cucho Hernández. Imperturbables en récupération haute, les visiteurs enfoncent le clou en profitant à nouveau de l'attentisme de Southampton. Trouvé par Kucka, Cucho double la mise et son compteur d'une volée pied droit. Leséquilibrent ensuite une rencontre vouée à durer 100 minutes, mais seul Mohamed Elyounoussi parvient à prendre à contre-pied Foster à la suite d'un ballon mal repoussé côtéEntre tétrapodes, c'est Norwich qui reçoit le plus de noms d'oiseaux sur son chemin vers le Championship. Et pour cause, lesont enchaîné une sixième défaite de suite en Premier League et voient le maintien s'éloigner à la manière d'un yo-yo troyen. La faute à Leeds, qui se sera fait peur, mais qui aura aussi eu la lucidité de plomber les Jaune et Vert. Après le but de Rodrigo sur une frappe contrée, less'endorment et font tout pour conserver leur maigre avantage. Jusqu'à... cette action de Pukki, pour transformer un ballon long anodin en centre décisif à destination de McLean. Mais Norwich se devait de satisfaire à sa réputation de vilain petit canard en laissant Raphinha chiper la sphère, crocheter Krul puis laisser le minot Gelhardt libérer Elland Road.