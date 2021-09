Chelsea croque Tottenham

Après une première période fermée, Chelsea a passé la vitesse supérieure pour s'imposer largement (0-3) dans ce derby de Londres, sur la pelouse de Tottenham ce dimanche. Une victoire méritée pour les hommes de Thomas Tuchel, libérés par une tête d'un excellent Thiago Silva, avant d'être imité par N'Golo Kanté et Antonio Rüdiger. Impériaux.

Zéro carbone et zéro frisson

O'Monstro croque les Spurs

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Emerson, Romero (Sánchez, 83e), Dier, Reguilón - Ndombele (Skip, 62e), Højbjerg - Lo Celso (Gil, 62e), Alli, Kane - Son. Entraîneur : Nuno Espírito Santo.



Chelsea (3-4-2-1) : Kepa - Christensen, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Jorginho, Kovačić, Alonso - Mount (Kanté, 46e), Havertz (Werner, 70e) - Lukaku. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Ce 59affrontement en Premier League entre les deux équipes disposait des ingrédients pour offrir un grand match. Finalement, l'historique entre les deux clubs (31 victoires pour Chelsea, seulement 7 pour Tottenham) aura été un indice de ce qui nous attendait : desclairement supérieurs contre une équipe qui se cherche encore, et une victoire qui ne souffre aucune contestation (0-3), à la suite des réalisations de Thiago Silva, N'Golo Kanté et Antonio Rüdiger. Et encore, l'addition aura pu être bien plus salée. Pour le premier match neutre en carbone dans l'histoire du football , les deux équipes décident de limiter leur impact en CO2 : une seule frappe cadrée - signée Harry Kane et sans danger pour Kepa - et beaucoup d'actions gâchées, à l'image de la reprise de volée complètement foirée de Kai Havertz après une remise de César Azpilicueta, ou encore un une-deux pas forcément bien négocié entre Mason Mount et Romelu Lukaku pour les. Les, légèrement plus conquérants, peinent à se montrer très menaçants, à l'exception d'une belle action initiée par Tanguy Ndombele et Giovani Lo Celso, ce dernier servant en profondeur Heung-min Son qui oublie Harry Kane sur sa gauche et bute sur Kepa. 45 minutes de ronronnement, loin de l'intensité espérée pour l'une des plus grosses rivalités de Londres en ce jour de deuil pour les deux clubs, suite au décès de Jimmy Greaves Heureusement pour les fans de Premier League, la rencontre fini par se décanter. L'effet Kanté, rentré en jeu à la pause à la place de Mount ? Peut-être. Mais la délivrance vient d'un autre homme : Thiago Silva. Impérial en première période avec plusieurs interventions autoritaires,se fait oublier sur un corner de Marcos Alonso et devance Delle Alli, pataud, pour débloquer la rencontre. Pas mal, pour un vieillard qui soufflera ses 37 bougies dans trois jours. Tottenham est complètement débordé et craque à nouveau. Auteur d'un sauvetage sur sa ligne sur une reprise d'Alonso, Eric Dier dévie une frappe a priori sans danger de Kanté. Le ballon file à l'opposé de Hugo Lloris, et termine lentement sa course au fond des filets après avoir fait un bisou au poteauLa réussite du champion d'Europe, et un pion qui sera malgré tout accordé au Français, sa tentative étant cadrée. Le but du K.O. pour lesqui ne relèveront pas la tête jusqu'au coup de sifflet final. Lloris doit même sortir le grand jeu à plusieurs reprises devant Silva, Timo Werner, Alonso, Lukaku ou encore Mateo Kovačić pour éviter que la défaite ne se transforme en rouste, même s'il ne peut rien sur la frappe d'Antonio Rüdiger, auteur d'un mouvement d'attaquant. Désormais hors du top 6, les hommes de Nuno Espirito Santo devront redresser la barre dimanche prochain pour lede la peur contre Arsenal.