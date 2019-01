Chelsea couche Nottignham

1

Chelsea (4-3-3): Caballero - Zappacosta, Christensen, David Luiz, Emerson - Ampadu, Fabregas (Kanté, 85e), Barkley - Loftus-Cheek (Hazard, 42e), Morata (Azpilicueta, 74e), Hudson-Odoi. Entraîneur: Maurizio Sarri.

Nottingham Forest (4-2-3-1): Steele - Darikwa, Yacob, Fox, Janko - Guedioura, Colback - Cash (Lolley, 57e), Carvalho, Osborn - Murphy. Entraîneur: Aitor Karanka.

Il régnait un parfum d’adieu, ce samedi, à Stamford Bridge. Alors que son transfert à l’AS Monaco ne semble plus qu’une question d’heures, Cesc Fàbregas , brassard de capitaine au biceps et ovationné à sa sortie, a sans doute honoré sa dernière apparition sous le maillot de Chelsea avec une victoire contre Nottingham Forest, au 3e tour de FA Cup (2-0).Parce que son nom renvoie sans cesse à un passé glorieux et que l’ombre de Brian Clough demeure toujours aussi palpable, un rendez-vous face à Nottingham Forest revêt toujours une saveur singulière. Institution ou pas, lesprennent à la gorge d’entrée le septième de Championship avec des tentatives de Zappacosta (4), Morata (13) et un coup franc d’ Emerson au-dessus (14). Une maîtrise que l’homme qui polarise toute l’attention a l’occasion de concrétiser, mais Fàbregas voit son penalty repousser par Steele à la demi-heure de jeu. Bien moins audacieuse que lors de sa victoire décrochée contre le Leeds de Bielsa il y a quelques jours, la troupe d’ Aitor Karanka se fait, elle, discrète, à l’exception d’une frappe lointaine de Guedioura (42).Pas plus entreprenant au retour des vestiaires, Forest finit logiquement par céder. Virevoltant, Hudson-Odoi trouve à deux reprises Morata qui plie la rencontre en dix minutes. Soucieux de réussir sa sortie après son penalty manqué, Fàbregas entend s’inviter à la fête. Mais sa frappe sèche à vingt-cinq mètres ne fait passer qu’un léger dernier frisson (72). Chelsea , qui n’a plus été éliminé au 3e tour de la Cup depuis 1998, poursuit donc sa route dans une compétition où il reste le tenant du titre.