Chelsea chute à Villa, mais se qualifie pour la Ligue des champions

Aston Villa (4-2-3-1) : Martínez - Konsa, Hause, Mings, Targett - McGinn, Nakamba - B. Traoré (Chukwuemeka, 73e), Grealish, El Ghazi (J. Ralsey 79e) - Watkins. Entraîneur : Dean Smith.

Chelsea (3-4-2-1) : Mendy (Arrizabalaga 45e) - James, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kovačić (Havertz 66e), Jorginho (Ziyech 60e), Chilwell - Pulisic, Mount - Werner (Giroud, 90e+1). Entraîneur : Thomas Tuchel.



Résultats et classement de Premier League LF Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Thomas Tuchel a eu très chaud.Chelsea avait son destin en main, et devait s'imposer contre Aston Villa pour assurer sa présence en Ligue des champions l'an prochain. Défaits 2-1, lespeuvent finalement remercier Tottenham. Qui, en accrochant Leicester, permet à son voisin londonien de s'agripper à la quatrième place. Lesrentrent pourtant bien dans la rencontre, en asphyxiant les. Cependant, le trio de devant ne parvient pas à mettre en danger un Emiliano Martínez trop à l'aise pour détourner le danger (Mount, 18et 24; Werner, 20; Pulisic, 22). Les débats s'équilibrent ensuite un peu plus, et le match tourne à l'avantage d'Aston Villa. Résultat : à la suite d'une belle combinaison sur corner, Bertrand Traoré envoie (involontairement ?) une frappe vers le sol et voit son ballon finir sa course dans la lucarne d'Édouard MendyÉdouard Mendy, justement, s'est visiblement blessé en première période et cède sa place à Kepa Arrizabalaga. Ce dernier n'a pas encore touché un ballon que Jorginho provoque un penalty sur Bertrand Traoré, et le condamne à l'exploit. Il n'y a malheureusement pas de miracle, puisque Anwar El-Ghazi s'occupe de le transformer. Thomas Tuchel apporte du sang neuf en réponse, sachant qu'il doit absolument revenir dans le coup. Choix payant : Ben Chilwell reprend un centre de Christian Pulisic pour réduire le score, et s'offrir vingt minutes de folie. Suit une grosse domination des, mais rien n'y fait : leset Emiliano Martínez tiennent bon, pour finir l'année en beauté devant leurs fans. César Azpilicueta dégoupille même en fin de rencontre, et l'arbitre le renvoie aux vestiaires (89). Aston Villa garde donc sa onzième place, et Chelsea met désormais le cap sur le match le plus important de sa saison, la finale de Ligue des champions à Porto face à Manchester City.Il faudra montrer un meilleur visage...