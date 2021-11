Chelsea broie la Juve et tamponne son ticket

Chelsea (3-4-2-1) : Mendy - Chalobah, T. Silva, Rüdiger - James, Kanté (Loftus-Cheek, 37e), Jorginho (Ñíguez, 77e), Chilwell (Azpilicueta, 71e) - Ziyech, Hudson-Odoi (Mount, 76e) - Pulisic (Werner, 72e). Entraîneur : Thomas Tuchel.



Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Cuadrado (De Winter, 81e), Bonucci, De Ligt, Sandro - McKennie, Bentancur (Dybala, 60e), Locatelli (Arthur, 67e), Rabiot - Chiesa (Kulusevski, 80e), Morata (Morata, 67e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Première titularisation en C1, premier but : Trevoh Chalobah n'a pas le temps de niaiser. Maintenu dans le onze de Chelsea par Thomas Tuchel, l'ancien Lorientais a mis lessur la voie d'un large succès synonyme de qualification pour les huitièmes, ce soir face à la Juventus.Plus entreprenants en première période, Chilwell bouffant d'entrée la feuille sur un centre de Kanté (3), les champions d'Europe en titre ont dû attendre leur quatrième corner pour se détacher. Non sans quelques protestations turinoises, Bonucci et ses potes réclamant en vain une mimine de Rüdiger, qui a touché le ballon du bras en remisant pour Chalobah, qui ne s'est pas fait prier pour canarder Szczęsny. Privés dans la foulée de l'égalisation par Tiago Silva, revenu in extremis sur un lob de Morata (28), lesont surtout frôlé plusieurs fois le break avant la pause. Mais Szczęsny l'a évité sur une demi-volée de James (37).Partie remise pour le latéral droit, dont la reprise croisée a fracassé la cage turinoise après le repos, sur un centre de Chilwell. Impuissant, Szczęsny l'a de nouveau été trois minutes plus tard devant Hudson-Odoi, décalé par Loftus-Cheek au terme d'une merveille d'action collective. Puis en toute fin de partie sur ce caviar de Ziyech converti de près par Werner. Seules ombres au tableau pour les, nouveaux leaders du groupe H devant la Juve, déjà qualifiée avant la débâcle : les sorties sur blessure de Kanté et surtout Chilwell, salement touché au genou.Mais est-ce vraiment un problème, les blessés, quand on peut faire sortir du banc Loftus-Cheek, Ñíguez, Azpilicueta, Werner ou Mount ?