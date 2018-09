Chelsea brise l’invincibilité des Reds

Encore devant à un quart d’heure de la fin, Liverpool s’est fait renverser (1-2) par Chelsea et le génie d’Eden Hazard, entré en jeu et auteur d’un but sensationnel. Les Reds, qui n’ont plus battu les Blues à Anfield depuis mai 2012, concèdent leur première défaite de la saison.

Liverpool (4-3-3) : Mignolet - Clyne, Matip, Lovren, Moreno - Milner (Henderson, 60e), Fabinho (Salah, 87e), Keita - Shaqiri, Sturridge, Mané (Firmino, 71e). Entraîneur : Jürgen Klopp



Chelsea (4-3-3) : Caballero - Azpilicueta, Christensen (David Luiz, 73e), Cahill, Emerson - Barkley, Fàbregas, Kovačić (Kanté, 64e) - Moses, Morata, Pedro. Entraîneur : Maurizio Sarri

Par Simon Butel

Une prise de balle à 35 mètres des cages dos au but, et quelques petits appuis pour s’extirper du pressing de Fabinho et Henderson. Un une-deux côté droit, et une percée entre deux défenseurs pour pénétrer dans la surface. Un petit pont dans la zone de vérité pour se remettre dans le sens du but et, au bout de ce solo digne des plus grands artistes, une frappe de buffle dans le coin gauche du but de Mignolet. On joue la 86minute à Anfield Road et, d’une action où il s’est occupé d’absolument tout, Eden Hazard a fait basculer un match encore promis auxà l’orée du dernier quart d’heure. Six minutes plus tôt, c’est aussi lui qui a délivré le coup franc égalisateur, conclu en embuscade par Emerson (1-1, 79) après un premier arrêt de Mignolet. Dans son jardin, Eden.Six succès d’un côté, cinq victoires et un nul de l’autre, auxquels s’ajoutent des débuts réussis sur la scène européenne, respectivement en C1 et en C3. Puisqu’il oppose le leader de la Premier League à son actuel 3(à égalité avec le 2 Manchester City ), ce Liverpool Chelsea , c’est évidemment la plus belle affiche de ce 3tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Même si les coachs ont décidé de faire largement tourner, notamment en vue de la revanche en Premier League, qui aura lieu dès ce samedi à Stamford Bridge. Évidemment, c’est toujours plus simple d’aligner les coiffeurs quand ceux-ci sont tous internationaux. C’est plus sympa pour le public, aussi, qui comprend dès le coup d’envoi, lequel débouche sur une première situation pour Chelsea , qu’aucune des deux formations n’est là pour rigoler.L'entame de match est plutôt à l'avantage de Chelsea, avec une maîtrise tactique autour du trio du milieu Barkley-Fàbregas-Kovačić. Mais en dehors d’une tête trop molle de Christensen, de quelques frappes lointaines sans trop de danger, œuvres de Barkley ou Willian , seul Morata parvient à faire passer un véritable frisson dans l’arrière-garde des, lobant Mignolet, mais ne parvenant pas à redresser suffisamment le cuir pour marquer. En fin de première période, Liverpool parvient à remettre le pied sur le ballon et à se créer des occasions. D'abord avec un débordement de Mané dégagé par Christensen sur la main de Fàbregas (penalty ?), puis sur deux autres occasions de Mané : une lourde frappe, puis une tête à laquelle le portier argentin oppose une superbe horizontale. Personne ne craque, 0-0 à la pause.Au début du deuxième acte, un homme monte en puissance : Naby Keita. Il est en effet l'un des rares à tirer son épingle du jeu face à la possession adverse, et il va être à l’origine de l’ouverture du score de Sturridge, auteur d’un joli geste acrobatique pour mettre au fond la frappe du Guinéen repoussée par Caballero, en état de grâce (1-0, 58). Ce qu’il n’avait pas su faire quelques instants plus tôt, en mettant inexplicablement à côté le ballon après avoir éliminé l’Argentin (46), pas plus que Mané n’y était parvenu (52), Caballero sortant sa tentative du pied.Ce qui est plus problématique en revanche pour les, c’est qu’ils ne soient pas parvenus à concrétiser leurs multiples occasions en deuxième période, nées pour la plupart des inspirations de Shaqiri. Chelsea est, du coup, resté dans le match, Hazard y est entré et a tout fait basculer, malgré une frappe de Sturridge sur la barre (83) et une ultime montée de Mignolet. Incapable de taper Chelsea à Anfield depuis mai 2012, Liverpool a ainsi laissé filer une occasion en or de mettre fin à sa disette contre lesà la maison. Et perdu son invincibilité du même coup.