Chelsea balaye West Ham et se replace

Mendy - Azpilicueta, Zouma, Silva, Chilwell (Palmieri, 10e) - Jorginho (Kovačić, 66e), Kanté, Mount - Werner, Abraham, Pulisic (Havertz, 84e). Entraîneur : Frank Lampard.



Fabiański - Cresswell, Ogbonna, Balbuena, Coufal - Soucek, Rice - Fornals (Benhrama, 66e), Noble, Bowen (Fredericks, 90e) - Haller. Entraîneur : David Moyes.

Un match un lundi soir, sans public et sous la pluie : et pourtant, tout va bien pour Chelsea, revenu à un point du podium après avoir braqué West Ham.Pour une fois, l’arme du crime de la bande de Lampard ne s'appelle pas Olivier Giroud. Resté sagement sur le banc, le Français a assisté au show Tammy Abraham. Titulaire, l’avant-centre anglais de Chelsea s’est longtemps fait désirer contre West Ham, avant d’offrir deux minutes de folie qui ont vite effacé l’ennui du reste de la soirée. En cent vingt secondes, il a offert à Chelsea la victoire sur deux buts de renard, après un beau travail en appui à chaque fois. Abraham a d’abord placé son plat du pied sur une frappe ratée de Werner, avant de se montrer opportuniste sur une tête de Pulisic repoussée par Fabiański, lui-même éclaté par l’Américain. Deux buts inattendus pour desjusque-là en demi-teinte.La soirée avait pourtant bien commencé à Stamford Bridge, grâce à Thiago Silva. Étrangement seul sur un corner, l’ancien capitaine du PSG avait lancé les hostilités d'un coup de boule pour mettre Chelsea rapidement dans le bon sens. Le huitième pion sur corner cette saison pour les. On pensait alors que les hommes de Lampard allaient enfin dérouler après deux défaites de rang, mais que nenni. En pleine maîtrise, Chelsea a certes cru faire le break par Abraham - déjà -, mais le ballon était bien sorti avant le centre d’Azpilicueta (16). Surtout, lesse sont ensuite inexplicablement relâchés, et West Ham a pris le contrôle de la partie. Pendant près d’une heure, les coéquipiers d’Haller ont dominé les débats, sans parvenir à vraiment se montrer dangereux, malgré les innombrables centres de Cresswell. Alors après une heure de domination stérile, Abraham est sorti de son trou. Un doublé éclair plus tard, Chelsea revient à un point de Manchester United, 3, et d’Everton, 4. Comme un lundi.Côté West Ham, David Moyes poursuit sa magnifique série de 16 matchs sans victoire à Stamford Bridge. L’invité parfait.