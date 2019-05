Chelsea balaye Arsenal et prend la C3 !

Dans une finale de Ligue Europa qui n'a réellement commencé qu'après la pause, Chelsea a broyé Arsenal en lui collant quatre buts en seconde période pour s'offrir la deuxième Ligue Europa de son histoire. Giroud a notamment lancé les siens en ouvrant le score et a permis à Hazard d'être décisif, le Belge s'offrant un doublé pour sa dernière sous le maillot des Blues.

421

Les couloirs, pour ouvrir la porte

Hazard et Giroud, quels loulous !

Chelsea (4-3-3) : Arrizabalaga - Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson - Kovačić (Barkley, 75e), Jorginho, Kanté - Pedro (Willian, 70e), Giroud, Hazard (Zappacosta, 88e). Entraîneur : Sarri.



Arsenal (4-4-2) : Čech - Maitland-Niles, Koscielny, Sokrátis, Monreal (Guendouzi, 65e) - Kolašinac, Xhaka, Torreira (Iwobi, 66e), Özil (Willock, 77e) - Aubameyang, Lacazette. Entraîneur : Emery.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

18minute. Au cœur d'une immonde période donnant envie de se laisser aller à une sieste nocturne, Arrizabalaga sort de ses cages et fait tomber Lacazette - à moins que le Tricolore ne tombe tout seul. Personne ne sait sur quel résultat se serait terminée cette finale de Ligue Europa si l'arbitre avait jugé l'intervention du gardien comme illicite, et donc donné penalty. Ce qu'on sait en revanche, c'est que la large victoire de Chelsea sur Arsenal portera, et à jamais, les noms de Giroud et d'un Hazard ovationné à sa sortie.Car après la pause, les deuxse sont fait plaisir et ont démonté les, qui n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Pour la dernière du Belge (doublé), c'est une fin idéale. Pour les retrouvailles du Français avec son ex, ce n'est que du plaisir. Après l'édition de 2013, les Bleus remportent donc leur deuxième C3 (et leur quatrième titre européen en cinq finales) alors que les Rouges – pourtant emmenés par un Emery triple vainqueur de la compétition – ne joueront pas la C1 l'an prochain (à cause d'une quatrième défaite en cinq finales européennes). La gagne a choisi son camp, laégalement. Et peut-être depuis longtemps.Avec Kanté finalement apte et titulaire, Chelsea fait légèrement office de favori. Un statut auquel lesne font absolument pas honneur sur le terrain, multipliant les imprécisions techniques et les passes dans leur propre camp. À tel point qu'Hazard se demande s'il ne va pas filer directement dans le bureau de Florentino Pérez, plutôt que de revenir sur la pelouse du stade olympique de Bakou en seconde période. Quoique la fin de la première est plus positive, pour la bande du Belge. Emerson, notamment, et Giroud disposent de quelques situations de frappes intéressantes. Sauvées, en général, par un Čech impeccable.Reste qu'Arsenal continue de faire souffrir son adversaire en passant sur les côtés, comme depuis le début de la rencontre. Les montées de Maitland-Niles, par exemple, font très mal à la défense bleue et l'une d'elles manque d'ailleurs de profiter à Aubameyang. Le couloir gauche des, lui, est tout proche de provoquer un penalty lorsque Arrizabalaga semble déséquilibrer Lacazette dans sa surface. Rien, indique l'arbitre. Pas de filet qui tremble, donc, au terme de 45 minutes mi-ennuyeuses mi-affligeantes. Et loin, très loin du niveau et de la folie qu'on est en droit d'attendre d'une finale européenne. Autant dire que l'ambiance n'est pas au rendez-vous.À la pause, les adeptes du foot défensif peuvent être heureux : Arsenal n'a pas cadré un seul tir, Chelsea seulement deux. Difficile, dans ce contexte, de voir des buts. S'il y avait plus d'occasions que de gestes ratés, encore... Mais rallumons la lumière, voyons le verre à moitié plein et attendons-nous à un second acte plus emballant puisqu'il n'y a que la moitié de la soirée d'achevée. D'ailleurs, Giroud allume rapidement la première mèche de l'après-entracte. Un avertissement, que lesne prennent pas assez au sérieux : quelques secondes plus tard, l'attaquant et meilleur buteur de la C3 ouvre la marque d'une tête plongeante difficile et signe sa onzième réalisation en Ligue Europa cette saison. Ce qui correspond au meilleur total pour un joueur français sur un même exercice de Coupe d'Europe, devant Nestor Combin et Just Fontaine. Bref : à 1-0, la partie devrait s'animer. Le scénario du film du mercredi soir attendu ressemblerait alors au suivant : lesreculeraient pour gérer leur avantage, et le ballon passerait pas mal de temps devant les cages d'Arrizabalaga.Sauf que si Maitland-Niles continue ses accélérations à droite, c'est encore le troisième de Premier League qui claque le cinquième avec un Pedro doublant le score sur un service du toujours décisif Hazard. Lequel enchaîne en transformant un penalty, intelligemment obtenu par Giroud. En un peu plus d'un quart d'heure, les gars en bleu viennent donc de plier la rencontre, de s'emparer du trophée, de priver les Rouges de Ligue des champions et son entraîneur d'une quatrième C3. La réduction de la marque signée Iwobi, à laquelle répond immédiatement Hazard (sur unede... Giroud), ne changera rien. Pour la dernière d'Hazard qui avait terminé sa première saison en Angleterre par un sacre en Ligue Europa, c'est un feuilleton qui se ferme de belle manière. Pour Sarri qui se fait critiquer depuis des mois, c'est une jolie réponse. Et pour Giroud qui remportait la Coupe du monde il y a environ un an, c'est un palmarès qui se remplit encore au détriment de son ex. Bref, la nuit va être agitée pour Chelsea pendant que les larmes couleront pour Arsenal.