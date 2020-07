Chelsea assure l'essentiel face à Palace

14

Crystal Palace (4-3-3) : Guaita - Ward, Dann, Cahill (Sakho, 9e), Aanholt - McArthur (McCarthy, 80e), Milivojević (Meyer, 89e), Kouyaté - J. Ayew (Townsend, 80e), Benteke, Zaha. Entraîneur : Roy Hodgson.





Chelsea (4-3-3) : Kepa - James, Zouma, Christensen, Azpilicueta - Gilmour (Jorginho, 80e), Barkley (Loftus-Cheek, 65e), Mount - Willian, Giroud (Abraham, 65e), Pulisic. Entraîneur : Frank Lampard.

BluesPas de répit, pour la Premier League.En ouverture de la 34journée, Chelsea a disposé d’une équipe coriace de Crystal Palace (2-3) pour conforter sa place dans le. À Selhurst Park, tout commence bien pour les hommes de Lampard. Et surtout pour Giroud, qui profite d’un rush de Willian pour ouvrir le score d’un plat du pied clinique (0-1, 6). Coup dur, pour Palace : les locaux sont menés et perdent Cahill, blessé sur l’action du but et remplacé par Sakho. Pire, ils doivent concéder un deuxième pion sur le deuxième tir cadré desvingt minutes plus tard. Après un mouvement initié par le duo Willian-Giroud, décidément très actif, Pulisic fait parler sa vitesse et envoie un missile dans la lucarne de Guaita (0-2, 27). Le plein de confiance, avant l’avertissement : Zaha réveille les siens, en décochant une frappe puissante sous la barre de Kepa (1-2, 34).Revigoré, Crystal Palace se refait la cerise - après avoir remonté son bloc - en bousculant Chelsea et surtout en prenant le contrôle du ballon. Les visiteurs manquent de sérénité, mais pas d’efficacité : Abraham ne gâche pas le caviar de Loftus-Cheek, et plante une troisième banderille d’un tir croisé (1-3, 71). Emballé, c’est pesé ? Pas tout à fait. Dans la minute qui suit, Van Aanholt fait une offrande à Benteke qui ne se fait pas prier pour remettre les locaux dans la partie (2-3, 72). Mais ce n'est pas suffisant pour recoller au tableau d'affichage, Dann claquant une tête sur le poteau et Zouma privant Benteke d'un doublé sur le gong. Plutôt heureux, Chelsea se retrouve provisoirement sur le podium.Coup de pression, sur Leicester et sur Manchester United.