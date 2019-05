À la croisée des aventures

Dans une finale contrastée, Chelsea et Arsenal ont l'occasion de valider à Bakou le début d'un nouveau cycle ouvert pour chacun l'été dernier. Elle pourrait également conclure des aventures.

« Bakou, je ne sais pas comment y aller »

La C3, début d'une parenthèse

Incertitudes et casse-tête

Par Maxime Brigand

» Sur le moment, Maurizio Sarri n’a pas tout à fait fusiller son auditoire du regard, c’était autre chose : un truc à ranger entre le mépris et le défi. Invité à réfléchir lundi sur le poids de cette finale de Ligue Europa, que Chelsea s’apprête à croquer face à Arsenal, le technicien italien a même préféré répondre par une interrogation : «» Non, Maurizio, évidemment que non, et pourtant. Pourtant, alors que less’avancent vers la sixième finale européenne de leur histoire (pour quatre victoires, dont une en C3, en 2013), le futur de l’ancien banquier, dont le contrat court jusqu’en juin 2021, est encore incertain, si incertain qu’un succès à Bakou mercredi soir, qui serait son premier trophée majeur, pourrait ne pas suffire à assurer son avenir. La raison ? Chelsea se prépare à passer l’été sans possibilité de se renforcer et les dirigeants desse demandent si l’équipe actuelle sera en mesure d’imposer, sur la durée, leà la Premier League alors que Maurizio Sarri est annoncé du côté de la Juventus. Ainsi, Bakou pourrait être la fin d’une histoire là où elle aurait dû être le début d’une autre., a pourtant soufflé l’ancien coach de Naples lundi.» Avant ça, Chelsea a donc une finale de Ligue Europa à jouer, une finale qui sera magnifique, à vivre ou à écrire, et ce alors que les, troisièmes de Premier League et qui ont également disputé une finale de Carabao Cup fin février, ont déjà un billet pour la prochaine C1 en poche. Il est aujourd’hui possible de ne pas se passionner pour cette baston anglo-anglaise, l’UEFA ayant décidé de la balancer à l’autre bout de l’Europe par copinage politique, sujet devant lequel Jürgen Klopp a préféré sourire il y a quelques semaines : «» Résultat, ceux qui ont décidé de se rendre en Azerbaïdjan se sont dépouillés financièrement et les clubs, qui ont reçu 6000 billets chacun, peinent à remplir leur parcage respectif. Pourtant, il faut en revenir à l’histoire.Pour une raison simple : la Ligue Europa peut être le début d’une parenthèse de rêves, notamment lorsqu’on est un club qui vient d’ouvrir un nouveau cycle. L’Atlético l’a prouvé par le passé, en soulevant la compétition en 2010 et en 2012 avant de s’offrir deux finales de C1 (2014, 2016) et de revenir gratter une C3 l’an passé, à Lyon. Cela aura permis au club madrilène de se retaper en terme de trophées mais aussi en terme d’expérience. Autre exemple : Liverpool, qui avait été chercher une finale de Ligue Europa au terme de la première demi-saison de Klopp et qui disputera samedi sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Bakou pourrait donc être une première pierre et c’est notamment ainsi que s’avance vers le banquet Unai Emery, déjà triple vainqueur de la compétition. Le Basque fait peur et David Luiz a annoncé cette semaine que Chelsea devrait battre «» . Difficile de donner tort au défenseur brésilien car Emery a l’habitude de ce genre de bastons et qu’Arsenal, qui cavale après un titre européen depuis 1994, a prouvé en janvier qu’il pouvait maîtriser lesCe jour-là, Unai Emery avait surtout sorti à l’Emirates sa flexibilité et avait confirmé sa capacité à être illisible pour son adversaire lorsque l’événement le demande. C’est justement sur là que lesont progressé cette saison : dans la montée des cols. Seul problème, mercredi soir, le Basque sera privé de son arme tactique principale (Aaron Ramsey, qui avait été utilisé à la pointe d’un milieu en losange face à Chelsea et avait été brillant) mais aussi de Henrikh Mkhitaryan. Cela lui pose un casse-tête majeur, Mesut Özil n’ayant pas la discipline défensive du milieu gallois et Unai Emery cherchant un type pour soutenir convenablement sa doublette Lacazette-Aubameyang. Ce type pourrait être Alex Iwobi. Reste qu’aujourd’hui, Emery doit réussir son coup pour valider une première saison positive mais tâchée par quelques pâles copies. Remporter une Ligue Europa lui permettrait de compléter encore un peu plus son CV mais renforcerait surtout son pouvoir, lui qui sait quand même tellement gagner qu’il ira à Bakou avec un poignard entre les dents là où Chelsea doit faire face à quelques incertitudes (Kanté notamment) et aura surtout à coeur d’assurer la sortie d’Eden Hazard. Avec tout ça, comment ne pas se passionner pour cette explication ? Pas de doute, elle sera magnifique.