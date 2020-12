Chelsea accroché par Krasnodar

Kepa - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Palmieri - Gilmour, Jorginho, Kovačić (Kanté, 74e) - Havertz (Werner, 74e), Abraham, Anjorin (Giroud, 80e). Entraîneur : Frank Lampard.



Gorodov - Smolnikov, Martynovitch, Pantaleão (Sorokin, 74e), Ramírez - Vilhena, Olsson (Kambolov, 80e) - Wanberson (Chernov, 80e), Cabella (Suleymanov, 80e), Claesson - Berg (Markov, 90e). Entraîneur : Mourad Moussaïev.

Pour du beurre.Déjà assuré de terminer à la première place de ce groupe E, Chelsea n'a guère forcé et finalement concédé le match nul contre une équipe de Krasnodar intéressante par séquences et qui disputera la Ligue Europa au printemps.Dans ce match sans enjeu pour les deux équipes, Chelsea se présente dans un XI quelque peu remanié, avec notamment le retour du jeune Billy Gilmour. Lesposent d'entrée le pied sur le ballon, mais les premières occasions franches sont pour les Russes. Sur un contre, Krasnodar combine bien et le ballon parvient jusqu'à Rémy Cabella dans la surface. L'ancien Marseillais ne se fait pas prier pour ouvrir la marque. Tammy Abraham et sa bande ne paniquent pas et repartent à l'abordage. Le buteur anglais est fauché dans la surface, ce qui permet à Jorginho d'égaliser depuis les onze mètres. Chelsea va mieux et manque même de prendre l'avantage dans la foulée, mais Abraham manque de réalisme.Les hommes de Frank Lampard maintiennent leur domination après la pause, pendant que les Russes croquent dans chaque coup à jouer en contre pour porter le danger sur la cage gardée par Kepa Arrizabalaga pour l'occasion. De l'autre côté du terrain, Abraham ne trouve toujours pas la faille, mais plutôt le bout du pied de Gorodov. Giroud a beau venir faire un petit coucou en fin de match, une semaine après son magnifique quadruplé à Séville, les deux teams se quittent finalement bons copains. Chelsea termine cette phase de poules invaincu et se pose en joli outsider pour la phase finale.Rendez-vous en février pour des matchs avec davantage d'enjeu.