Chelsea accroché par Aston Villa

Chelsea (4-3-3) : Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Chilwell - Kanté, Jorginho (Havertz, 72e), Mount - Pulisic, Giroud (Werner, 72e), Hudson-Odoi. Entraîneur : Frank Lampard.



Aston Villa (4-2-3-1) : Martínez - Cash, Hause, Konsa, Targett - Luiz, McGinn - Traoré (Davis, 87e), Grealish, El-Ghazi (Ramsey, 82e) - Watkins. Entraîneur : Dean Smith.

Ledu lundi soir. Battu par Arsenal il y a deux jours , Chelsea n'a pas réussi à relever la tête ce lundi soir, en étant tenu en échec par Aston Villa à Stamford Bridge (1-1).Tout avait pourtant bien commencé pour les gars de Lampard, grâce à Olivier Giroud, venu peu après la demi-heure de jeu glisser une belle tête au premier poteau sur un centre de Ben Chilwell. La juste récompense d'un premier acte globalement dominé par les, qui auraient pu ouvrir le score plus tôt sans la maladresse de Christian Pulisic, trouvant d'abord le petit-filet (12), avant de voir son retourné acrobatique filer au-dessus du but de Mendy (32).Oui, mais voilà : après un début de match uniquement éclairé par les banderilles lancées par Jack Grealish (6) et Matty Cash (30), lessont revenus des vestiaires avec de bien meilleures intentions, et Anwar El-Ghazi a rapidement égalisé sur un bon centre de ce même Cash. Le point de départ d'un deuxième acte un peu fou, où César Azpilicueta a notamment cru donner la victoire aux siens, voyant finalement son pion refusé pour un hors-jeu (66). John McGinn n'a pas eu plus de réussite de l'autre côté du terrain, quand son lointain missile a fracassé la transversale de Mendy (69). Malgré une fin de match dominée, Chelsea n'a jamais réussi à planter de deuxième but, à cause de la maladresse de ses attaquants certes, mais aussi à cause d'un grand Emiliano Martínez. C'est finalement le classement qui est le plus content dans l'histoire, puisque les deux clubs restent à égalité.Comme quoi les semaines passent, mais Villa reste toujours aussi surprenant.