Chelsea a refusé deux fois Mbappé

Raté.Aujourd’hui présenté comme le grand espoir du football mondial, Kylian Mbappé était inconnu du grand public il y a encore deux ans, lorsqu'il entame sa première année dans le groupe pro de l'AS Monaco. Acheté 180 millions d'euros par le PSG un an (et un titre de champion de France) plus tard, l'attaquant de 19 ans est le deuxième plus gros transfert de l'histoire du club de la capitale derrière Neymar Sa carrière aurait pourtant pu prendre une toute autre tournure si l'on en croit plusieurs médias britanniques qui indiquent ce mercredi que Chelsea a eu l’opportunité, par deux fois, de signer l'international français. Tout d’abord lorsqu’il avait onze ans, en 2010. Cette année-là, il participe à un match de l’académie de Chelsea face à Charlton. Mais jugé trop jeune, il retourne en France et rejoint l’AS Bondy.La deuxième fois, trois ans plus tard : Mbappé effectue un essai dans le club auquel lesne donneront pas suite malgré son faible coût (16 000 euros). Chelsea ne se voyait en effet pas attendre deux ans avant de pouvoir signer légalement le futur crack, et a préféré recruter à sa place les deux espoirs anglais Tammy Abraham et Dominic Solanke Qui devront, eux attendre minimum quatre ans avant de participer à leur première Coupe du Monde.