Cheikh Niasse envoie une demande de départ à ses dirigeants

Une approche plus diplomatique du problème mais pas forcément un meilleur résultat.Cheikh Niasse, 21 ans, est entré en conflit avec son club formateur du LOSC. Il a adressé une lettre ouverte à ses dirigeants, avec les inquiétudes sur son avenir ainsi qu'une demande de transfert., a-t-il notamment écrit dans sa lettre aux dirigeants en milieu de semaine dernière. La Voix du Nord a publié la demande du jeune milieu de terrain. Présent au centre de formation lillois depuis 2016, il fait notamment état des promesses non tenues par les dirigeants et le staff sur le temps de jeu. Le quotidien nordiste fait aussi état des opportunités de prêt qui n'ont jamais vraiment été considérées par le club.Le jeune sénégalais enchaîne sur le fait qu'il peut comprendre certaines réserves du club par rapport à son niveau, mais les envies d'ailleurs deviennent nécessaires., conclut-il. En cinq ans, il n'a été prêté que six mois au Panathinaïkos en Grèce. Il n'a jamais joué plus d'un match par saison avec le LOSC en équipe première.Et Cheikh et mat.