Les Chauves triomphent des Chevelus aux tirs au but

Dans un « d'hair-by » haut en couleurs entre le FC Chauves et l'AS Chevelus, le suspense aura été entier jusqu'au bout. Jusqu'à une séance de tirs aux buts lors de laquelle les chauves ont finalement fait la différence devant un stade de la Créchère en délire.

FC Chauves 3-3 AS Chevelus

Pas de quoi couper les cheveux en quatre

Tiré par les cheveux

FC Chauves : Steeve Elana, Jérôme Clairgeaux, Philippe-Marie Coutaud, Richard David, Florent Duret, Steven Gilbert, Yannick Gilbert, Julien Hermouet, Jean-Michel Laporte, Marc Laporte, Alain Levron, Samuel Limousin, Olivier Souchet, Jérôme Milasseau, Julien Milasseau, Romain Milasseau, Ludovic Neau, Benjamin Nivet, Jacky Pelletreau, Nicolas Ravon, Yoann Vion. Entraîneur : Régis Lami.



AS Chevelus : Erwan Bouteau, Guillaume Arnaud, Fabrice Arrive, Kevin Arrignon, Benoît Baudry, Antonin Boudeau, Jacques Brochard, François Chauviere, Manon Coutaud, Thomas Coutaud, Maxime Guerin, Eloïse Laporte, Antoine Lardiere, Etienne Michaud, Baptiste Piveteau, Guillaume Piveteau, Romain Piveteau, Benoît Ravon, Ludovic Rabreaud. Entraîneur : Philippe Guichet.

» La menace des joueurs du FC Chauves au coup d'envoi est claire : pas de pitié pour leurs homologues de l'AS Chevelus dans ce choc au sommet. Les 1350 personnes amassées derrière la main courante du stade de la Créchère, à la Rabatelière piaffe d'impatience pour voir ce « d'hair-by » entre deux grands clubs au passé plus long et fourni que la tignasse de Mattéo Guendouzi. Et au terme d'une seconde période insoutenable, les Chauves ont bien cru réussir à mettre leur menace à exécution dans le jeu avant de finalement triompher aux tirs au but. Quel spectacle !Trois minutes. Temps nécessaire à la légende Benjamin Nivet pour délivrer son premier centre vers le dénommé Nicolas Ravon, dont la demi-volée s'envole malheureusement au-dessus (3). L'occasion de la première envolée lyrique pour les deux commentateurs du jour, Simon et Quentin, perchés sur leur échaffaudage. Alors que le kop des chauves fait monter l'ambiance à coup de «» , Eloïse Laporte (6) et Antoine Lardière (12) sont tout proches de l'ouverture du score pour les chevelus. Mais c'était sans compter sur le grand Steeve Elana, pas fatigué par ses 1000 kilomètres avalés depuis Martigues pour venir disputer ce choc au sommet, qui se montre infranchissable.Alors que les changements s'enchaînent en pleine action et que Steven Guilbert s'essaie aux galipettes au milieu de terrain, Benjamin Nivet décide de faire monter le volume. Pas de chance pour le n°11 d'un jour, le portier des chevelus n'est autre qu'Erwan Bouteau, qui répond admirablement (22, 24). Suffisant pour maintenir son équipe à flots jusqu'à la fatidique 25minute, moment d'arrêter le jeu pour rendre hommage à l'arbitre du jour Patrick Malidin, et ses 25 ans de sifflet, tout ému dans son costume qui sent bon les 90's. La fin de ce premier acte est moins animée, tout juste si Etienne Michaud manque son face à face côté chevelus (37). L'occasion également de voir un Steeve Elana passé dans le champ déborder et centrer pour la tête de Benjamin Nivet, malheureusement non cadrée (39). A un cheveu du moment d'anthologie.Toute la Rabatelière n'attend plus que les buts, et la star locale Benoît Ravon est tout proche de trouver enfin l'ouverture (49). La connexion Nivet-Elana fait des merveilles – oui oui – et les deux kops se répondent dans une ambiance des grands soirs. L'heure pour Benjamin Nivet de faire exploser le camp des chauves après un superbe contrôle de l'ancien dernier rempart de Brest dans la surface. Pas le temps de célébrer que ce dernier doit retourner dans les cages pour tenter de détourner le penalty d'Etienne Michaud, en vain. A peine perturbés pour l'entrée d'un streaker venu montrer sa pointe de vitesse, les 22 acteurs se relancent dans la bataille.Héroïque dans ses cages en première période, Erwan Bouteau sort du banc pour venir jouer en pointe et démontrer qu'après avoir été le grand acteur de la montée en D2 en 2015, il sait bel et bien tout faire. Les chevelus pensent tenir la victoire, mais c'est sans compter sur le coup de casque de Samuel Limousin. La VAR en bord terrain est formelle : le ballon a bien franchi la ligne et comme le stipulent les règles, il compte double puisqu'inscrit de la tête. Guillaume Arnaud envoie finalement les deux équipes aux tirs au but. Malgré les échecs de Benjamin Nivet et de Steeve Elana à 11 mètres, Florent Duret ne tremble pas au moment d'offrir la victoire aux chauves avant un interminable tour d'honneur au son des fumigènes. C'est ça, le vrai foot.

Par Tom Binet, au stade de la Créchère