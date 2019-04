Châteauroux fait stagner Lens

Châteauroux (4-1-4-1) : Pillot - Fofana, Conde, Mbone, Alhadhur - Bourillon - Barthelmé, Leroy (Diarra, 73e), Sanganté, Operi (Livolant, 61e) - Chouaref (Mandanne, 71e). Entraîneur : Nicolas Usaï.



Lens (4-3-3) : Leca - Centonze, Duverne, Fortes, Haidara - Diarra, Gillet, Ba - Ambrose (Mesloub, 68e), Bencharki (Chouiar, 57e), Gomis (Bellegarde, 86e). Entraîneur : Philippe Montanier.

Pshiiit.Soir de kermesse à Gaston-Petit. Une fanfare, un rouge, des jongleurs et un chouette spectacle : voilà ce qui aura été au programme de la dernière représentation de la trente-et-unième journée de Ligue 2 entre un Châteauroux en galère et un RC Lens à la dérive. Un combat qui, comme il fallait s'y attendre, a débouché sur un silence numérique (0-0).La Berrichonne peut avoir des regrets tant elle a répondu avec autorité au défi proposé et duquel elle aurait pu sortir avec trois points dans les poches si le jeune Ilyas Chouaref n'avait pas croqué une balle de 1-0 en or à l'heure de jeu. Des regrets également nourris par le fait que le Racing, battu à quatre reprises lors de ses cinq déplacements, a bouclé la nuit à dix après l'expulsion d' El Hadji Ba Lens , de son côté, a passé une nouvelle soirée casse-tête, les hommes de Montanier n'ayant jamais vraiment réussi à mettre à profit leur possession de la première période et n'ayant pas vraiment inquiété Rémi Pillot , gardien d'une Berrichonne qui a cru faire la différence sur un but logiquement refusé à Cheikh Diarra en fin de match.Au bout, la soirée ne fait avancer personne : la galère des deux navires continue.