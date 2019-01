Charme et Čech

Mardi, via un message sur les réseaux sociaux, Petr Čech a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière au printemps. Mais alors, que faut-il retenir ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.

Il était un soir, à Munich

Le casque, les plaques et la machine

L'hommage de Christophe Lollichon

C'est l'histoire d'un type qui, enfant, rêve d'enfiler un plastron, un casque, une culotte et de se balader avec une crosse dans la main droite. Il passe ses journées à se fantasmer en Dominik Hašek, plus connu sous l'étiquette de: pourquoi ? Car dans les discussions, Hašek est celui dont on parle comme du «» , comme un «» , souvent «» et, surtout, différent : il a un autre équipement, un autre rôle et a la possibilité de prendre le palet à la main. Forcément, chez le gosse qu'est Petr Čech, la perspective excite : «» Être un héros, un numéro un, un mec à part, un homme qui sort sur le terrain pour détruire le plaisir là où les autres se pointent pour le créer.Problème, le hockey sur glace est trop cher, alors, en 1989, Václav Čech décide de ré-axer son fils vers le foot. Un monde que Petr découvre dans un premier temps sur le côté, ailier gauche, où il brille grâce à une vision du jeu singulière et sa capacité naturelle à «» . Jusqu'à un duel fatal : lui contre le gardien, son tibia-péroné contre les crampons de ce «» . Pendant un an, Petr Čech ne peut rien faire, si ce n'est «» . La suite, c'est un rendez-vous raté par les deux gardiens de son équipe de l'époque, un entraîneur qui lui demande de s'essayer dans le but et les planètes qui s'alignent. Avant le sommet.Le 20 mai 2012, à trois heures du matin, Petr Čech est à Munich. Dans sa main, un cognac, qu'il accompagne d'un cigare. Il est dans un salon d'hôtel, avec Didier Drogba et Christophe Lollichon, rencontré dix ans plus tôt à Rennes, sur un parking. Leur premier échange ? «» Sur le coup, le natif de Plzeň ne comprend pas, avoue qu'il a «» , mais accepte d'écouter les conseils avant de pousser pour la nomination de Lollichon comme entraîneur des gardiens du Stade rennais. Un guide que Čech a rejoint lors de l'été 2002, quelques semaines après avoir remporté l'Euro espoirs avec la République tchèque en battant en finale l'équipe de France. Le duo prend vite forme : «"Va plus haut ! Va plus haut !"» Alors, quelques semaines avant cette soirée du printemps 2012, Christophe Lollichon et Petr Čech s'enferment. Avec un objectif : bouffer de la vidéo.L'objet d'étude est le Bayern Munich, adversaire d'une finale de Ligue des champions après laquelle Čech court depuis qu'il a signé à Chelsea, huit ans plus tôt. «, expliquait l'ancien gardien deslors d'un entretien donné àen septembre 2017.» Un succès décidé au bout de la nuit et au terme d'une séance de tirs au but étouffante, débutée par une phrase d'Hilario à Čech : «Avant la finale, Lollichon s'est enfilé tous les penaltys tirés par le Bayern depuis 2007 : un montage de 29 minutes et 30 secondes qui donnera des clés au gardien tchèque. Résultat ? Petr Čech sort un penalty de Robben en pleine prolongation, part du bon côté sur les cinq tirs au but du Bayern, arrête celui d'Olić et est aidé par son poteau sur le dernier de Schweinsteiger. Chelsea est champion d'Europe, Lampard s'en va prendre la parole face caméra : «» D'où le cigare, d'où le cognac.Pourquoi aime-t-on Petr Čech ? Tout simplement pour ça : parce qu'il est un type à part, brillant gants aux mains, brillant intellectuellement – très bon élève enfant, il parle plus de six langues –, brillant dans sa recherche de la performance. «» , glissait-il, toujours à, tout en s'ouvrant sur son travail quotidien : «» Le danger, justement : si le gardien de but passe ses journées à régler son corps afin de devenir une machine infaillible, Čech a un jour vu sa cuirasse se fendre. C'était en octobre 2006, jour où Stephen Hunt est venu s'empaler dans le crâne du gardien de Chelsea et où le Tchèque a «» . Sur le moment, certains médecins lui affirment que sa carrière doit s'arrêter. Lui, non, ce qui donne une image : au XXIsiècle, Petr Čech a empêché le mal avec un casque et des plaques dans la tête, ce qui l'a longtemps embêté dans les aéroports.Et les chiffres, dans tout ça ? Qu'on se le dise : Čech semble avoir été bâti pour ce rôle de héros, du Chmel Blšany au Sparta Prague, du Stade rennais à Arsenal, mais surtout à Chelsea, où il aura soulevé quatre championnats d'Angleterre, dont un, décroché en 2005, avec 24. Ce qui ramène au plus célèbre des records du bonhomme : à 36 ans, il est le champion desen Premier League (202, sur 443 matchs joués). Mais les chiffres ont toujours été secondaires pour Petr Čech, batteur à mi-temps, même si son père a longtemps tenu un cahier de statistiques compilant toutes les prestations du fiston. Lui aime avant tout les joueurs, les hommes, ce défi collectif qui explique qu'il a signé à Arsenal, en 2015, après avoir perdu sa place de titulaire à Chelsea. Pourquoi Arsenal ? Pour tenter de faire «» un club qui ne gagne plus, ce que Čech n'aura pas réussi à faire. Aujourd'hui, il a de nouveau laissé sa place à un gardien d'un autre style (Bernd Leno) et avoue avoir «» qu'il s'était fixés. Alors, Petr Čech va s'en aller au printemps, partira avec des images, des souvenirs, sa demi-finale de C1 extraordinaire contre le Barça en 2012, sa séance de Munich, son arrêt dingue sur une tête d'Andy Carroll en finale de la FA Cup la même année... Et une promesse, alors qu'il a déjà passé ses premiers diplômes de coach : «» Alors, à bientôt,