Charlie Hebdo, viser à dessein

En dessin, le minimalisme est souvent synonyme d’efficacité : une pipe et une moustache (Brassens), un chapeau et des bouclettes (Michael Jackson), une vulve et un ballon. Deux éléments suffisamment explosifs en eux-mêmes pour déchaîner les foules du cyber, et d’autant plus lorsqu'ils sont accompagnés de l’axiome suivant : «» , comme affiché par le journalen Une de son édition de cette semaine. Le dessin est cru, évidemment calqué sur l’Origine du monde, et puisqu'un animateur omnipotent a décidé de le censurer sur la chaîne qui l’emploie, le voilà.Son auteur est Biche, un type de l’Indre qui copiait gamin les dessins de Charb et Cabu, et qui signe là sa première Une sans pouvoir en parler : lors de la traditionnelle conférence de rédaction du mercredi matin, hier, il a été déterminé collectivement, et sous l’égide de Riss, rédacteur en chef du canard, qu’il valait mieux «» . Soit. Ce qui n’empêche pas de filer un coup de fil à Jul, ex-dessinateur deentre 1999 et 2012, pour tenter de délier les fils de la relation complexe tissée entre le journal et le football depuis la création du journal, en 1970, voire même de celle d’, dix ans plus tôt.Le fier papa de la sérieet, nouvellement, de, est sans équivoque : à la question de savoir si les bruits du foot perçaient (à son époque) les couloirs de la rédaction du 10 rue Nicolas-Appert, la réponse est la suivante : «» Il détaille : «Charlie» Une attitude «» qui n’a pas empêché le journal de couvrir l’actu, à plume forcée, quand il fallait le faire, et notamment à deux occasions bien particulières : celle des tournois, et celle des affaires de mœurs. Le Mondial 1998 avait eu droit à son hors-série « L’horreur footballistique - Le supplice du Mondial » dessiné par Wolinski, et celui de 2010 était titré : « HS anti Coupe du monde de foot - Ni Dieu ni foot » où la statue d’un gus en short et crampons, ballon sous le bras, se faisait mettre à terre par le biais d’une corde enroulée autour du cou : signé Charb. Côté affaires, Zahia évidemment, Benzema régulièrement, Domenech à l’occasion.N’allez pas croire quen’aime pas le foot. Tignous, par exemple, en était un amateur, joueur à ses heures perdues. Mais, aimant se foutre de ce que tout le monde aime, de la culture de masse, du fric et de ceux qui en ont été pourris, trouve là de fait une cible privilégiée. «, développe Jul.» Une chronique régulière sur le sport a été souvent mise sur la table au moment de ces fameuses réunions du mercredi, chaque fois jetée aux oubliettes, faute de volontaires. «» , dixit le dessinateur.Et pourtant, en 2015, le football s’est occupé de. Ironiquement, au moment des attentats de novembre, la tronche du journal s’est retrouvée placardée sur le maillot d’une demi-douzaine de clubs de Ligue 2 : Dijon, Nancy, Niort et d’autres. «» , explique à l’époque Bruno Allègre, président délégué de la Berrichonne de Châteauroux. «, dit-on à Valenciennes.» Trois joueurs du club masqueront le «» . Voilà. Comme Charb se marrera plus tard de voir Benjamin Netanyahou, honni et moqué par la rédaction, défiler « républiquement » en son honneur, voilà que le football, que «» Cabu (comme le Tour de France et le Paris-Dakar), fait une minute de silence pour ses gausseurs. Belle ironie morbide. Un jeune joueur de Nancy, Salim Baghdad, s’estimera lui plus tard «» dans, après avoir subi des agressions et des insultes en rapport à son obédience musulmane.Autre problématique : le football, en dessin de presse, ne peut être que le support d’un sujet plus profond que lui. Jul : «L’Équipe» Restent les gueules, celle de Ribéry en premier, évidemment, puis le nez de Zlatan et les sourcils de Raymond. Et ceux qui s’immiscent par surprise dans le débat, aussi, comme lorsque Alain Finkielkraut évoque en 2005 une équipe de France «» . C’était un jeudi. Le mercredi suivant, Charlie l’allume.Vient donc cette Une, rapport à la Coupe du monde féminine organisée sur notre sol, dans un contexte ayant vu, en quelques jours seulement, virevolter en chœur les déclarations discutées de Daniel Riolo, d’un philosophe nommé plus haut, de Paul Le Guen et des réseaux sociaux de manière générale. Brûlant. Parfait pour une Une. Jul, un poil gêné, avoue gentiment qu’il la trouve «» . «, dit-il.Charlie Hebdo» Prenons donc l’ouverture dudit journal comme conclusion de la problématique, façon fin ouverte. Dans son édito, Riss écrit : «» Si l’on en croit les premières réactions de Pascal Praud, la discipline a de toute évidence déjà fait un beau pas en avant.