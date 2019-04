Charles Nouveau : « Je suis le Larsson de 2006 »

Plus que d'être humoriste, Charles Nouveau a surtout trois passeports : suisse, français et espagnol. Une triple casquette qu’il cumule avec celles d’ancien employé de l’UEFA et de commentateur sur les chaînes helvètes, de quoi bien remplir Hors-Jeu, son spectacle 100% foot, et vider le bide. On règle ça autour d’une brandade de morue.

Vidéo

Vidéo

Propos recueillis par Théo Denmat

Charles Nouveau est au Théâtre le Point Virgule les dimanches et lundis à 20h.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

J’ai joué deux fois avec lui. Il venait se décrasser les articulations quand il y avait des matchs de gala la semaine d’après. Mec. Il est trois fois Ballon d’or, hein. Le toucher de balle de bâtard... C’est génial de voir qu’un mec de 60 balais peut t’enrhumer sur une feinte d’épaule ! Il te nique. Je travaillais aux «» , pendant que j’étais à l’université. C’est l’équipe qui gère tout ce qui touche à la logistique : les feuilles de matchs, l’enregistrement des scores, la couleur des tenues... À 20h45, on regardait les coups d’envoi dans une salle où il y a douze télés pour vérifier que tout le monde démarre en même temps : «» . C’était une période où j’écrivais mon projet de recherche pour mon Bachelor en relations internationales. Mon sujet c’était : «» 62 pages là-dessus, j’ai fait des interviews de malade, des anciens de cabinet de Laporta, des candidats à la présidence, l’ancien responsable sécurité duà Glasgow... J’ai eu la note maximale, 6/6, va savoir pourquoi ils notent sur six en Suisse . C’était mortel.À l’UEFA, ceux qui vont au foot doivent s’inscrire avant par mail. T’y vas à midi, tu te changes dans les vestiaires, il y a pas mal de mecs de plus de 30 ans, donc ça s’étire. Moi, j’étais là en train de jongler, parce que je suis très fort pour faire l’otarie et autres conneries, des trucs qui font croire que je suis doué. D’un coup, je me rends compte que le mec à côté de moi, c’est Michel Platini en survèt’. T’as un gros Anglais dans les buts qui claque dans ses gants en le regardant : «» Il pose la balle, il prend un peu d’élan, il frappe... je te promets, il met la balle à facile onze mètres des buts. Dégueulasse. Ignoble. «» , qu’il dit. Moi comme un gros fayot, je lui donne mon ballon, il repose sa balle, reprend son élan, il ouvre son pied... Et là elle fait une espèce de virgule en l’air, «» , pleine lucarne. Le gars, il pose ses mains sur ses lombaires, il s’étire et il fait : «» Un coup franc de Platini en direct. Fou. Ça compte comme passe décisive ou pas ? En tout cas, ça se voyait qu’il aimait le foot. Quand on jouait à midi, on tournait au but. Un jour, je me retourne et il y a juste Platini qui est là, assis sur un banc. «» Il me répond en chuchotant : «» Le mec vient nous voir alors qu’on est nuls à chier. Ça ne m’a pas étonné qu’il ouvre les Coupes d’Europe aux clubs lettons, tu vois.Improbable, ouais. J’ai un peu plus de 70 matchs en Serie A, Bundesliga, Liga, Liga NOS, Ligue Europa, et deux matchs de Ligue des champions. J’ai commencé parce que Philippe Ducarroz, ancien de la RTS, m’a vu jouer, alors que je me moquais justement des commentateurs suisses. C’était ma première scène, le 4 février 2014. Il voit que manifestement, je touche un peu, et il me propose à la fin du spectacle de faire des essais. Je faisais pas mal de matchs, je rentrais de l’argent, et est arrivé un moment où je me suis dit : «» Mais les commentateurs à la RTS, ce sont des monstres omnisports. Ils passent des tests où tu dois être super fort en ski, en cyclisme, en F1... Moi, j’ai dû reconnaître à un moment dans ma vie que je n’aimais pas le sport, j’aimais le foot. Maintenant, je ne fais plus de commentaire, j’ai trop de dates. Ça m’a rendu un peu triste, mais c’est un bon problème, ça veut dire que ça marche.J’ai connu des périodes de joueur où clairement, à l'US Terre-Sainte, club qui a fait le choix chromatique extrêmement bancal de jouer en vert et violet, où je n’étais clairement pas dans la meilleure moitié. C’est évident que dans l’équipe, c’est plus facile d’exister socialement quand tu es un des meilleurs, parce que tout le monde te respecte. Il y a même une certaine part d’admiration et d’espoir fondés en toi. Et moi, sportivement, il y a des périodes où j’existais parce que je faisais marrer les gens.À Barcelone, c’est pas un si mauvais exemple dernièrement, en plus. «» Je suis pour le Barça , même si ça s’entend infiniment plus dans cette interview que dans mon spectacle. Ma mère est née et habite à Barcelone, un de mes frères habite là-bas, j’ai la moitié de mon arbre généalogique sur place. Quand j’étais petit, mec, dans mon club, dans les «» , Barcelone ce n’était pas Top 4 mondial. Du coup, j’étais le seul gamin qui avait les maillots du Barça à l’entraînement. Un jour, un coach commence à m’appeler Barça. Donc tout le monde se met à m’appeler comme ça, et aujourd’hui, vingt ans plus tard, je croise encore des gens qui m’appellent Barça et qui pensent que c’est mon prénom : «» Bah non, mec, c’est Barcelone. Ce qui est tripant, c’est que quand j’ai commencé à coacher des équipes de jeunes, en 2005, c’est début de la période Ronaldinho , Eto’o, Messi qui arrive. Et rapidement, sur quinze gamins à l’entraînement, il y en a dix avec un maillot du Barça . C’est fou de voir la progression du club en dix ans.Je pense que c’est là où je suis en ce moment. Je ne suis pas connu en France . Mais quand j’ai la chance d’être mis dans des trucs cool, je suis le Henrik Larsson de 2006 avec Barcelone, tu vois, une fin de match me suffit ! J’essaye de montrer que j’ai des qualités, et le public se dit : «C’est lui qui fait gagner la finale de C1 de 2006, hein. Rijkaard sort Van Bommel, et il fait les deux passes décisives contre Arsenal . Blague à part, les choses progressent, et c’est agréable : on me fait entrer de plus en plus souvent et mes contrôles orientés sont de moins en moins en carton. Il n’y a pas de recette miracle.Quelque part, c’est toi le coach. Surtout quand tu n’as pas de metteur en scène, comme moi actuellement. C’est compliqué parce que t’es coach, joueur, propriétaire du club.Parfois, c’est délicat de porter plusieurs casquettes. J’ai aussi un agent, mais il a le bras moins long que Mendes, je joue au Point Virgule, pas au Benfica Pour moi, c’est le contraire. Ça aurait été beaucoup plus facile d’assumer un truc que pour les footeux, parce que c’est plus dur de te tromper. Tu as beaucoup plus de références communes. J’avais envie de relever le challenge de faire marrer tout le monde. Ça vient peut-être de la période à l’UEFA où je jouais au foot tous les jours, parfois midi et soir. Je coachais quatre soirs par semaine. Pendant les pauses, mes collègues me parlaient de foot. À un moment, j’ai eu une overdose, je ne regardais plus rien. Là, depuis un ou deux ans, je suis en train de re-kiffer. Il m’arrive d’avoir des propositions : tu joues à tel endroit, pour tel montant, et je réponds : «» Et puis on vit dans un monde où même si t’aimes pas le foot, t’en as forcément bouffé malgré toi. Mec, l’autre jour, ma colocataire me dit : «» Attends, comment je sais ça ? Après, j’ai réalisé que je savais écrire « Khloé Kardashian » sans fautes sur Google. Ça m’outre ! Et je pense que les gens qui n’aiment pas le foot ont le même sentiment : «Je me suis dit qu’il y avait un truc marrant à faire avec ça, et que ça me ferait chier d’être excluant parce qu’un type ne sait pas que Batistuta jouait à la Fio.J’avais un grand frère qui était très fort, dix ans de plus que moi. Il a toujours porté le 14, à cause de Cruyff (et moi je le portais à cause de lui, et parce que c’est plus accessible pour un remplaçant). À 17 ans, il jouait en deuxième division suisse. Il a joué contre le Real, qui faisait la pré-saison vers chez nous. C’était incroyable : les U18 du Stade nyonnais contre le Real Madrid . Genre, il y a Seedorf, McManaman, Raúl Guti , la première saison de Casillas aux buts... On est à Nyon, 5000 personnes, tout le monde en blanc. Il y avait juste moi et mes deux autres frangins, tout seuls avec les maillots. Normaaaal ! Moi, je venais voir mon frère, pas le Real ! Ils ont perdu 15-0. Mon frère fait une tête sur corner que sort Casillas, son plus grand fait d’arme footballistique, indéniablement. Lui était au marquage sur Sávio, le 7 du Brésil à l’époque. Après le match, il me dit : «C’était ouf.Scéniquement, essayer de me comparer à un joueur, je pense que ça tomberait très vite dans un truc prétentieux, sincèrement. Tu sais le gars : «» Quel connard.Je dis ça, mais c’est le plus beau compliment qu’on m’ait fait sur un terrain de foot. À la fin d’un match, un mec qui m’a dit que j'avais le même style. Quand je l’ai répété à un pote, il m’a dit : «Mais c’est incomparable. Sur scène, la différente avec le foot, c’est que je suis seul. Je fais de passe dé’ à personne. Elles sont pour moi, les passes. Sinon, physiquement quand j’avais les cheveux longs, on me disait Dugarry en 98. Un Dugarry marrant, mais volontairement, ça me va.Je suis persuadé d’une chose : le plus important dans une salle, ce n’est pas le nombre absolu de spectateurs, c’est son nombre relatif, si c’est rempli ou pas. En tant que spectateur, si tu sens que tu fais partie d’une foule, tu es intouchable, donc tu es décomplexé et tu ris. Quand tu joues devant moins de gens, il faut les accompagner. Si tu es vingt dans une salle de cent vingt, t’oses pas rigoler, parce que t’es vulnérable. J’ai indéniablement un côté très flegmatique, et ça contraste avec les moments où je mitraille les mots.Oui, j’avais été très admiratif il y a quelques années, quand la Juve a quitté le Delle Alpi pour faire un stade plus petit. Putain, vous avez tout compris, les gars. Il faut jouer dans un stade plein ! Pareil à Lausanne, leur nouveau stade est beaucoup plus petit que ce qu’ils avaient, et c’est intelligent. Ça fait plus kiffer les gens. Puis quel plaisir ce sera d’entendre : «» Comme au théâtre. D’ailleurs t’es venu toi, au spectacle ?