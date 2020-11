Charles Corver, sifflet coupé...

C’était l’arbitre néerlandais qui avait si mal officié lors du légendaire France-RFA au Mundial espagnol de 1982. Charles George Rainier Corver (1936-2020) est décédé ce mardi des suites d’une longue maladie à l’âge de 84 ans. Retour sur son heure de non-gloire...

Le chewing-gum de l'indécence

Un défenseur de la vidéo

« Que pouvais-je donc faire, vu que je n'avais rien vu ? Je voyais seulement Battiston étendu sur le sol. S'il y a la télévision en 1982 et qu'on me dit qu'il y a eu un accident directement causé par Schumacher, j'aurais pu prendre la bonne décision. C'est pour ça que je suis un des défenseurs de la vidéo. »

Directeur des ventes chez Heineken

Par Chérif Ghemmour

C’était le petit conseil amical de Franz Beckenbauer aux joueurs de laet à leur entraîneur Jupp Derwall à la veille de la demi-finale France-RFA du Mundial 1982. Quelques années auparavant, quand il était arrivé à la tête des Bleus en 1976, Michel Hidalgo avait averti ses gars :Le 8 juillet 1982 au Sánchez-Pizjuán de Séville, à 1-1, on joue la 57minute de ce France-RFA quand Platini lance en profondeur Patrick Battiston qui s’en va défier dans l’axe le gardien Harald Schumacher... Patrick est entré en jeu à la 50à la place de Bernard Genghini. En première mi-temps, « Tchouki » (surnom de Bernard) avait subi un coup dur au mollet de la part de Manfred Kaltz. Diminué, il avait dû sortir, condamnant de fait le Carré magique d’Hidalgo. Mais non seulement Kaltz n’avait pas été sanctionné pour le jeu dur que lui et ses coéquipiers avaient pratiqué contre les Français, mais ce sont plutôt Giresse et Genghini qui s’étaient pris un carton jaune chacun...À l’entrée de la surface allemande, Battiston en extension ouvre son pied gauche pour ajuster une frappe qui passe de peu à côté du poteau gauche allemand. Raté ! Mais Patrick gît à terre, inanimé. Il faut attendre quelques secondes pour que la réalisation TV montre l’agression bondissante de Schumacher : la hanche en avant, en plein dans la tête du Stéphanois. Le choc est d’une violence inouïe... Thierry Roland vilipende l'arbitre, tandis que Jean-Michel Larqué s’emporte :Son assistant, M. Geller, n’a pas bronché, lui non plus... La « faute » s’est produite dans la surface de réparation, et la sanction est claire : carton rouge pour Schumacher. Penalty aussi ? Oui ! Ceci dit, Battiston avait eu le temps de frapper avant l’agression. Charles Corver siffle pourtant une simple remise en jeu en six mètres ! Sans expulser, ni même avertir l’odieux Schumacher qui mâche son chewing-gum, totalement indifférent à la sortie sur civière de sa victime plongée dans le coma.Charles Corver, arbitre néerlandais de 46 ans, vient d’entrer dans l'histoire du foot. Par la petite porte. En janvier 2005, la BBC Sport lui offrira une place de choix au classement des pires décisions arbitrales... Le jeu reprend, mais à partir de cette 57minute, la France a déjà effectué ses deux changements autorisés, le défenseur Christian Lopez ayant remplacé le milieu Battiston ! Mais comme Hidalgo le leur avait appris, les Bleus galvanisés surmontent leur colère et repartent de plus belle en mangeant littéralement leurs adversaires. Les Allemands matraquent encore, mais seul Bernd Förster prendra finalement un jaune (46). En prolongation, alors que la France mène 3-1 à la 112et fonce vers la finale, Förster fait faute sur Giresse (non sifflée), puis sur Platini (non sifflée) au début d’une action qui permet aux Allemands de contre-attaquer, puis de marquer un but signé Rummenigge, tout juste entré en jeu !À 3-2, c’est fini : l’espoir vient de changer de camp, juste avant la pause de la prolongation. La RFA égalisera par Fischer (108), puis triomphera par 3-3 et 5 à 3 aux tirs au but. Le mythe de la Tragédie de Séville est né de ce formidable retournement de situation, mais aussi de l’injustice impardonnable que l’arbitrage de Charles Corver a fait subir à l’équipe de France et surtout au jeu, au beau jeu. Symboliquement, pour tous les amoureux du ballon, sa passivité a permis la victoire des « Forces du mal » . Comme dans. Pour, Charles Corver était revenu en 2015 sur ce funeste moment :(...)Sur cet incident, sa sincérité semble réelle. Car comme le rappelle fort justement le journaliste Patrick Lemoine dans son livre, sur l’action de Battiston-Schumacher, tout le monde était fixé sur la trajectoire du ballon. Même Giresse, Tigana, Genghini et Platini ont fini par le reconnaître...Platoche avait revu Corver longtemps après Séville 1982. Le Néerlandais lui affirmera qu’il n’avait pas vu le choc., lui avouera Michel., ajoutera-t-il. Reste que... Sans tomber dans le complotisme (la France avait quand même éliminé lesen qualifs de ce Mundial 1982), l’arbitrage global de ce France-RFA n’avait vraiment pas favorisé les Bleus., râle encore aujourd’hui Jean Tigana.Pendant les tirs au but aussi, Charles Corver et Schumacher s’étaient mis brièvement à plaisanter ensemble. Tigana avait indirectement mis le doigt sur le favoritisme qui, en sport, s’exerce souvent contre le petit, l’outsider, le mal classé. Et en 1982, la grande Allemagne pesait footballistiquement beaucoup plus lourd que la France ! En novembre 2009, l’arbitre suédois Martin Hansson ne sifflera pas la main de Thierry Henry, star immense de la grande équipe de France contre la petite Irlande... Rétrospectivement, Hansson et Corver auront contribué à l’adoption de l’assistance vidéo dans le football. Charles Corver officiera encore au plus haut niveau, notamment lors de la finale de C3 1983 (Anderlecht-Benfica). En tout, il aura arbitré plus de 140 matchs internationaux et plus de 600 matchs nationaux. Après 1983, il avait été observateur pour la FIFA, l'UEFA ainsi que pour la KNVB pendant 22 ans et membre du comité de discipline pendant seize ans. Il est devenu ensuite directeur des ventes nationales chez Heineken. Charles George Rainier Corver avait été élu arbitre du siècle aux Pays-Bas par l’hebdomadaire. De quel siècle, au fait : le XIX