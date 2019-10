Chapelle-Neuve(s), la naissance d'un derby

Le Grand prix 2019 du Vrai Foot Day a été attribué à la Chapelle-Neuve du Morbihan, qui va affronter ce dimanche sa sœur jumelle des Côtes d'Armor pour un « derby des Chapelles » inédit. Deux clubs qui étaient faits pour se rencontrer et promettent un rendez-vous mémorable.

1

J'entends le chat, le renard et les deux pelles

Pression positive et kop visiteur

Un Chapelle Game international ?

Par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Toujours le même rituel. «» À La Chapelle-Neuve, dans le Morbihan, on est resté aux fondamentaux pour ce qui est du chant de vestiaire, mais après tout, celui-ci assure l'essentiel tous les dimanches en match de district. Le FCCN, club costarmoricain, n’a lui pas de cri de vestiaire aussi poussé mais rivalise au moins au niveau du nom de commune, puisqu’il s’agit exactement du même. Oui, deux « Chapelle-Neuve » cohabitent à une centaine de kilomètres de distance en Bretagne, l'une dans le 56, l'autre dans le 22. Avec le recul, cela relève de l'évidence, mais il a fallu attendre 2019 pour voir l'idée d'un « derby » festif germer, et après plusieurs rendez-vous manqués, c'est à l'occasion du premier Vrai Foot Day que tout ça se concrétise. Pour l'occasion, on attend une belle affluence au parc des sports Nehue.D'un coté, les «» - « Les amis du Tarun » pour ceux qui n'ont pas fait LV2 breton, en référence à la rivière du coin - morbihannais et son logo composé... d'un chat et de deux pelles : «» , admet Gwenaël Laurent, aujourd'hui attaquant de l'équipe réserve et community manager club, logiquement très occupé cette semaine. De l'autre, le Football Club Chapelle-Neuve des Côtes d'Armor et son renard en guise d'animal totem. Point INSEE : il s'agit d'une bataille de clochers à près de 1000 habitants contre un peu plus de 400. Chapelle-Neuvois contre Chapellois : tout ça sent bon le foot qu'on aime et cela promet un beau moment de foot et de partage. Gwenaël ne perd pas le nord : «Dimanche, ce sont les locaux qui partiront favoris. Club de potes sauvé il y a cinq-six ans par des anciens joueurs du voisin le FC Baud ayant décidé de «» , les Patroed sont stabilisés en deuxième division après «» rappelle Gwenaël. Mais n'ont pas réalisé une entame de saison idyllique en championnat, avec deux revers contre l'ES Plescop (1-2) et l'US Arradon (4-2). «» , lâche comme un pro le capitaine Ronan Le Guevel, malheureusement forfait le 13 octobre pour cause de rupture partielle du tendon contractée le week-end dernier. «» . «, témoigne Gwenaël» . Ouf.Les visiteurs du FCCN, eux, ont l'occasion de se jauger en goûtant au niveau situé juste au-dessus de celui qui est le leur actuellement. «» , raconte Quentin Le Lostec, lui aussi derrière ce projet de match amical après avoir découvert par hasard ce bled homonyme dans le département voisin. «» , ajoute celui qui portera le brassard coté chapellois et qui a peut-être été marqué par le Lorient de Christian Gourcuff.Pour eux aussi, l'exercice 2018-2019 aurait pu mieux démarrer. Mais dans trois jours, l'enjeu sera tout autre. «» Mais au fond, l'important sera ailleurs, et le parcage visiteur devrait d'ailleurs être bien garni, les costarmoricains étant rodés. «Il est donc question ici de suprématie du « Chapelle Game » au coeur du territoire breton, mais aussi un peu plus que cela, avec le rêve de voir l'initiative dépasser les frontières et devenir une fête annuelle. «sourit Gwenaël» Les idées ne manquent pas : «