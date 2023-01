CHAN : ce qu’il faut savoir sur la 7e édition

Perçu comme une CAN locale, le CHAN, dont la première mouture remonte à 2009, va débuter ce vendredi en Algérie. Sans le Maroc, forfait, la Tunisie et l’Égypte, qui n’ont pas daigné s’engager, mais avec les principales puissances continentales (Sénégal, Ghana, Cameroun, Côte d’Ivoire, RD Congo), dans des stades flambant neufs ou largement retapés.

L’Algérie a beaucoup construit et rénové

Aujourd’hui, on joue à dix-sept

Sept sélectionneurs A aux commandes

Le Maroc renonce

Par Alexis Billebault

Vendredi à Baraki, dans la banlieue d’Alger, le coup d’envoi de la septième édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), une compétition exclusivement réservée aux joueurs africains évoluant dans leur championnat national, sera donné à l’occasion du match entre l’Algérie et la Libye. Il y a deux ans au Cameroun, le Maroc, déjà vainqueur en 2018 sur ses terres, s’y était imposé, égalant la RD Congo, sacrée en 2009 et en 2016. Mais le tenant du titre a déclaré forfait pour des raisons politiques. La Tunisie (2011) et la Libye (2014) sont les autres sélections à avoir inscrit leur nom au palmarès d’un tournoi pour l'instant dominé par les Nord-Africains.Depuis la CAN 1990, qu’elle avait d’ailleurs remportée, l’Algérie n’avait plus organisé de phase finale d’une compétition internationale. Candidate pour organiser le CHAN et désignée par la Confédération africaine de football (CAF), en septembre 2018, elle a mis les moyens pour satisfaire les exigences du cahier des charges. Le CHAN, qui aurait dû initialement se dérouler en août dernier, a été reporté de quelques mois en raison de la crise sanitaire. Quatre stades accueilleront la compétition : celui de Baraki (stade Nelson-Mandela), fraîchement sorti de terre, celui d’Oran (Miloud-Hadefi), qui a abrité les derniers Jeux méditerranéens en juin 2022 et lui aussi flambant neuf, alors que ceux d’Annaba (19-mai 1956) et Constantine (Mohamed-Hamlaoui) ont été rénovés., confirme Ali Fergani, l’ancien capitaine puis sélectionneur des Fennecs. D’autres stades, à Tizi Ouzou ou Douéra, près d’Alger, sont en voie d’achèvement. Même si tout cela a coûté un pognon de dingue, comme dirait l’autre...Elles étaient neuf en 2009, puis seize à partir de 2011 et jusqu’à 2021. Cette année, le CHAN aurait dû concerner, avant le forfait du Maroc le 12 janvier, dix-huit sélections, un cas unique au monde pour une compétition internationale. Cette décision a été prise au mois de mai dernier par la CAF, afin de permettre à deux zones (UNAF et WAFU) de disposer d’une place supplémentaire en phase finale. Quarante-sept équipes ont pris part aux qualifications, mais des pays comme le Gabon, la Tunisie et l’Égypte avaient décidé de ne pas s’inscrire. Le passage de seize à dix-huit équipes en phase finale a bien évidemment affecté la constitution des groupes : les A (Algérie, Libye, Éthiopie, Mozambique), B (Ouganda, Sénégal, RD Congo, Côte d’Ivoire) et C (Maroc, Madagascar, la seule nouveauté, Ghana, Soudan) sont composés de quatre équipes, alors que les deux autres ne le seront que par trois (Mali, Angola et Mauritanie pour le groupe D, Cameroun, Niger et Congo pour le groupe E). Les deux premiers de chaque groupe de quatre et le premier des groupes de trois seront qualifiés pour les quarts de finale.Sur les dix-huit équipes qualifiées, sept seront dirigées par les sélectionneurs des A. Il s’agit de la Libye (Corentin Martins), du Mozambique (Chiquinho Condé), de la Mauritanie (Amir Abdou), du Soudan (Burhan Tia), de l’Éthiopie (Wubetu Abate), de l’Ouganda (Milutin Sredojevic) et de l’Angola (Pedro Gonçalves). Mais d’autres, comme les Français Sébastien Desabre (RD Congo) et Jean-Michel Cavalli (Niger) seront sur place., explique Desabre, qui n’interviendra pas dans les choix tactiques d’Otis Ngoma, le sélectionneur congolais., confirme Cavalli.Les relations entre l’Algérie et le Maroc ne sont pas des plus chaleureuses ces derniers temps, et cela s’est vérifié avec la décision du second de déclarer forfait la veille du début du tournoi. Les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques en août 2021, à propos de la question toujours sensible du Sahara occidental. La menace d’un forfait marocain a plané pendant quelques jours, pour une affaire de liaison aérienne. En effet, l’espace aérien algérien est fermé aux avions marocains, et les autorités d’Alger n’étaient nullement disposées à faire une exception pour les appareils de la Royal Air Maroc. Les Lions de l’Atlas locaux, qui devaient jouer leurs matchs du premier tour à Constantine, espéraient effectuer un vol direct depuis Rabat. Les Algériens ont refusé, conseillant aux Marocains de venir d’un autre pays, la Tunisie par exemple. Ces derniers ont refusé, et il est probable que la CAF sanctionne la Fédération royale marocaine de football (FRMF), même si la CAF avait demandé à l’Algérie d’assouplir les règles pour l’occasion.