Championship : Le but gag de l'année est (déjà) pour Aleksandar Mitrović

[VIDEO] Le but le plus WTF du week-end nous vient de Championship ! On vous laisse apprécier https://t.co/olccXZYVKq — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 15, 2021

PC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ne cherchez plus : le prix Puskás reviendra à un Serbe, cette année.Le week-end dernier, Fulham se déplaçait à Huddersfield pour le compte de la deuxième journée de Championship. Les deux équipes restaient sur un match nul en ouverture de leur saison, et se devaient donc de retrouver les rails du succès. Aleksandar Mitrović s'en est chargé pour Fulham, de façon bien particulière. Dès la neuvième minute, le piston gauche desSorba Thomas initie la catastrophe en sauvant une touche au niveau de la ligne médiane, avant de balancer un long ballon en retrait vers son portier. Ryan Schofield tente alors d'éviter de donner un corner aux Londoniens, sauf que son contrôle de la poitrine est imparfait. Et là, c'est le drame.La balle atterrit dans les pieds d'Aleksandar Mitrović, lequel avait flairé la boulette et se retrouve ainsi esseulé à huit mètres des cages adverses. À ce moment-là, le but est presque déjà marqué. Mais Mitrović, au moment de contrôler le ballon, dérape, le cuir heurte son genou gauche et rebondit derrière la ligne de but. La partie de flipper terminée, Mitrović, hilare, s'en va célébrer sa réalisation au poteau de corner. Huddersfield ne s'en relèvera pas, et s'incline finalement 5-1 à domicile.Avec une baraka comme celle-là, Fulham ne devrait pas passer plus d'un an dans l'antichambre.