Championne ma sœur !

Quelle chance pour les supporters de l’Olympique lyonnais et du Paris Saint-Germain ! Leurs clubs vont s’affronter deux fois ce week-end. En Ligue 1, dimanche soir, mais ça, tout le monde le savait déjà. Du coup, autant ne pas manquer l’apéro samedi après-midi (15h30) et la toute première édition du Trophée des championnes, dernière création en date de la FFF, jamais avare d’idées pour continuer de développer la visibilité du football pratiqué par les femmes.

Un trophée pour quoi faire ?

Répétition générale

Par Julien Duez

Propos de WR et JLV recueillis par l'OL.

Au fond, ça n’est que justice. Pour avoir lancé le grand plan de féminisation du football en 2011, Noël Le Graët méritait bien de voir sa dernière création inaugurée sur ses terres guingampaises. «» , jurait-il ce jeudi dans les colonnes du, ajoutant que «» Pas sûr que les 19 000 places du stade de Roudourou trouvent preneur, mais on est tout de même en droit de s’attendre à un beau match de football. Et pour cause, Lyon contre Paris, ce n’est ni plus ni moins que deux des meilleures écuries européennes qui s’affrontent. Pour un trophée "mineur", mais qu’importe.Si l’égalité entre le foot des hommes et celui des femmes ne pourra pas se faire tout de suite d'un point de vue salarial, des compensations peuvent se trouver à l’échelon sportif. «» , rappelle Noël Le Graët, qui justifie la création de ce trophée comme «» . Bon, la saison dernière, Lyon a une fois de plus roulé sur le reste de la concurrence et remporté son treizième titre de champion de France consécutif, assorti d’une huitième Coupe nationale. D’ailleurs, on peut regretter que cette dernière ne donne pas droit à un ticket supplémentaire pour la Ligue des champions, mais ceci est un autre débat.Ce sera donc aux Parisiennes, dauphines du dernier exercice, de tenter de faire vaciller la meilleure équipe d'Europe. Et la tâche ne sera pas simple car, quand bien même la rencontre prendrait des airs de match d’exhibition, le groupe rhôdanien compte bien profiter de l’occasion pour «» , dixit la capitaine des Fenottes Wendie Renard. Même son de cloche pour Jean-Luc Vasseur, fraîchement arrivé sur le banc lyonnais : «» Et sans nul doute, rappeler que dans le sport de haut niveau, il n’y a pas de petit profit.Justement, le principal intérêt du match résidera dans l’observation du jeu des Parisiennes qui, comme chaque année, tentent de chiper la couronne de championnes de France à leurs rivales olympiennes. Sans succès. Sur leurs 30 confrontations en championnat, le PSG ne l’a emporté que deux fois, pour six matchs nuls et 22 défaites. Peut-on cependant aller jusqu’à dire que les dés sont pipés ? Pas sûr. Après trois journées de championnat, Parisiennes et Lyonnaises sont au coude-à-coude, chacune ayant empoché tous les points possibles, en livrant des masterclass à chaque rencontre. Particulièrement en forme du côté de la capitale, Kadidiatou Diani cavale d’ailleurs en tête du classement des buteuses avec six réalisations à son actif. Ce qui n’empêche pas l’OL de truster (déjà) la première place du classement, avec une différence de buts légèrement favorable (+17, contre +16) pour le PSG.La prochaine fois que les deux équipes se rencontreront, ce sera le 16 novembre prochain à Lyon. Un déplacement périlleux qui, la saison dernière, s’était soldé par une sévère correction infligée par les Fenottes (5-0). Ce Trophée des championnes servira donc de galop d’essai pour juger des forces en présence dans les deux camps et prendre la température avant cette rencontre cruciale dans la lutte pour le titre. Sachant que la saison dernière, l’Olympique lyonnais a terminé invaincu, un revers contre les Parisiennes permettrait au moins d’entretenir un peu le suspense face à leurs seules rivales crédibles. Après le succès du dernier Mondial, pour que le football pratiqué par les femmes continue de trouver sa place dans le cœur du public français, il faudra avant tout que la compétition devienne plus homogène.