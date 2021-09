Champion du monde en 1966, Jimmy Greaves s'est éteint

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.We extend our deepest sympathies to Jimmy's family and friends at this sad time.Rest in peace, Jimmy. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021

SB

Une légende s'en est allée.Meilleur buteur de l'histoire de la première division anglaise avec 357 pions, James Greaves, plus connu sous le nom de Jimmy Greaves, est décédé ce dimanche à l'âge de 81 ans. C'est Tottenham, où l'ailier anglais a évolué neuf ans, qui a annoncé ce matin la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Né à Londres en 1940, Greaves avait effectué ses débuts dans un autre club de la ville, Chelsea, avec lequel il était devenu à 19 ans le plus jeune meilleur buteur du championnat anglais en 1959 avec 33 buts, une performance rééditée deux saisons plus tard avec pas moins de 41 buts, pour porter à 132 son total de pions (en 169 matchs) avec lesTransféré dans la foulée à l'AC Milan, le Britannique n'y sera resté que six mois, le temps de planter 9 fois en 14 matchs et d'être rapatrié en Angleterre par Tottenham, avec qui il a affolé les compteurs entre décembre 1961 et 1970 (meilleur buteur du championnat en 1963, 1964, 1965 et 1969) et remporté ses trois seuls titres en club (deux Coupes d'Angleterre et une Coupe des coupes). Meilleur buteur de l'histoire desavec 266 pions, c'est en sélection que Greaves a remporté son plus beau trophée : le titre mondial de 1966 avec les, dont il aura porté 57 fois la liquette, pour 44 buts.Également passé par West Ham en 1970-1971, son dernier club pro, l'ailier avait ensuite écumé les clubs de divisions inférieures, de Brentwood Town à Woodford Town en passant par Chelmsford City et le Barnet FC, avant de raccrocher définitivement les crampons en 1980. Nul doute que l'avant-match de Tottenham-Chelsea sera chargée d'émotion, cet après-midi.