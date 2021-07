Chambreur, Bonucci consomme toutes les boissons des sponsors en conf

AL

Santé ! Championne d'Europe 53 ans après, l'Italie a festoyé ce dimanche soir et festoie toujours ce lundi. Côté joueurs, parmi les animateurs de l'après-match, difficile de faire sans Leonardo Bonucci.Présent en conférence de presse avec son trophée d'homme du match, le défenseur central de la Juventus (34 ans),selon certains, a tenu à arroser sa fin de soirée avec un savant mélange : en alternant Coca et bière avant de prendre la parole, Bonucci s'est assuré une digestion efficace et un passage par la fontaine de jouvence. Ainsi qu'une dernière référence aux polémiques coûteuses autour des bouteilles et des sponsors de l'Euro, impliquant tour à tour Cristiano Ronaldo , Manuel Locatelli, Paul Pogba et même le blagueur Andriy Yarmolenko Et même pas un petit Spritz ?