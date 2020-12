Chambly fait plonger Rodez, Toulouse revit

Alors que Chambly s'est imposé dans le match de la peur face à Rodez, le Paris FC a buté contre Sochaux. De leur côté, Toulouse grimpe à la quatrième place grâce à son succès contre Nancy, et Amiens se rassure contre Dunkerque.

1

Que serait une soirée de Ligue 2 sans ce bon vieux 0-0 en forme de somnifère ? Ce mardi soir, Parisien et Sochaliens ont offert un modèle du genre, puisque qu'aucune des deux équipes n'est parvenue à cadrer le moindre tir. Un nouveau coup d'arrêt pour le leader parisien, un dur retour à la réalité pour les Lionceaux après le festival face au Havre et un nouveau médoc pour les insomniaques., logique.Avec Touzghar, Troyes est sur un petit nuage. Le Tunisien, buteur lors des six dernières rencontres, a une nouvelle fois lancé son équipe invaincue depuis huit matchs. Mais de l’autre côté, les Bretons ont également leur sauveur : Rodelin, déjà buteur ce samedi. Insuffisant pour résister à une sensationnelle équipe de l’ESTAC, troisième, qui réalise à nouveau une belle opération au classement. Les Bretons sont complètement à l’arrêt, incapables de prendre plus de quatre points sur dix-huit possibles., les Bretons ayant inscrit onze de leurs douze buts cette saison au cours de la seconde mi-temps... même si ce n'est pas toujours suffisant pour éviter un revers.. Oui, le Téfécé est bel et bien exorcisé. Depuis leur début de saison moyen, tout semble sourire aux Violets. Car lorsque Biron ouvre la marque, on se dit que l'histoire va continuer. Healey à bout portant et Spearings sur penalty font la bascule avant l'heure de jeu, pour plonger Nancy dans le doute et la zone rouge. Malgré l'expulsion de Rouault, Adli met même le but de la soirée pour boucler le tout. Le Téfécé se place au pied du podium, qui l'eût cru ?, comme le nombre de minutes qu'il a fallu aux Toulousains pour renverser Nancy.Malgré une pluie torrentielle, les Ruthénois ont pris le match par le bon bout avec l’ouverture du score d'Armand, l’homme en forme côté RAF. Et ils n’ont pas lâché. Les Caennais, apathiques, peuvent encore s’en vouloir. Déjà tenus en échec par Châteauroux samedi (1-1), ils voient leurs adversaires passer devant. Quelle opération, en revanche, pour les Palois ! Ils font quatre bonds au classement, et sortent de la zone de relégation., pour l’envie des hommes de Pascal Dupraz lors des deux derniers matchs.Après trois matchs sans victoires, les Chamois reprennent leur ascension. Après le coup de corne duPape Ibnou Bâ, Jordan Tell a la mauvaise idée de titiller le torse de Mathieu Michel avec ses crampons et laisse ses coéquipiers seuls pendant près d’une mi-temps. Suffisant pour que les hommes de Desabre gèrent tranquillement le second acte et reviennent sur leur adversaire du soir au général, en se permettant même de rater un penalty., comme le nombre de buts inscrits par Bâ.Le coup de gueule de Paul Le Guen, très remonté après la gifle reçue face à Sochaux (4-0), n'aura pas réveillé les Havrais. Au contraire, les joueurs du HAC ont concédé l’ouverture du score après une première mi-temps très fermée de part et d’autre. Ils auraient pu se relancer après le but contre son camp de Lloris, mais à dix contre onze, la tâche est rude. Le Havre continue de couler tandis qu’Auxerre, toujours invaincu, est stoppé dans son élan., comme la piètre place au classement du HAC qui a dégringolé du troisième au douzième rang.Après avoir pris un seul point lors des quatre dernières journées, Amiens a su réagir par Odeye, le premier buteur de la soirée qui a profité d’une erreur de relance de la défense dunkerquoise. Fabien Mercadal était dépité, sur son banc. Ses joueurs ont dû se prendre une soufflante à la pause, car ils sont revenus avec un peu plus d’entrain. Le coup de gueule n’était pas assez fort, il faut croire. Dunkerque ne confirme pas, et Amiens en profite pour retrouver le sourire., pour la réaction des Amiénois.Longtemps, Châteauroux a pensé qu'il ramènerait un petit, mais rassurant point. Dommage. C'était compter sans l'expulsion de Cissé, prié de quitter le pré après un second carton jaune. Grenoble en profite pour récolter trois points de sa cueillette à Gaston Petit, et faire la bonne opération de la soirée. Les hommes de Philippe Hinschberger sont deuxièmes, à deux points du leader parisien., comme le nombre de minutes entre l'expulsion et le but vainqueur.Dans ce duel de mal classés ô combien important pour le maintien, l’enjeu de la rencontre s’est fait ressentir. Les téléspectateurs n’ont rien eu à se mettre sous la dent, dans le premier acte. C’est finalement Correa, contre le cours du jeu, qui fait parler la poudre et offre trois points précieux pour la lanterne rouge désormais à égalité avec le barragiste. Rodez, dix-neuvième, manque le coche et reste sous pression., Chambly mettant un terme à une série de sept matchs sans victoire.Pas de haineux, au Hainaut. Masson joue même les angelots, en offrant un joli cadeau à une attaque corse en peine en trompant son propre gardien sur un corner. Mais à l'heure de jeu, Baptiste Guillaume remet les équipes à égalité. Pas de Cuffaut en feu, rien à se mettre sous la dent pour Nouri et les équipes se quittent bonnes amies., comme le nombre de buts de Baptiste Guillaume cette saison. Autant que Cuffaut en un match contre Toulouse.