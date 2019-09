Chambly a-t-il la meilleure défense d'Europe ?

Promu cet été du National 1 à la Ligue 2, le FC Chambly n’a toujours pas encaissé le moindre but après six journées de championnat. Et cela risque de continuer tant que le club picard concédera si peu d’occasions. « Le Catenaccio, c’est le verrou complet, très bas, or cette année, on est capables de faire nettement autre chose » , nuance Bruno Luzi, l’entraîneur de Chambly. La parole est à la défense.

2

Chambly Auxerre Domino's Ligue 2 Diffusion sur

(1)

Pas de verrou

Des draps presque trop propres

Deux fois meilleure défense de France

Par Florian Lefèvre

Tous propos recueillis par FL



(1) En D2 néerlandaise, De Graafschap n’a pas encaissé de but en quatre matchs. En D2 italienne, Virtus Entella et Pise n’ont pas encaissé de but en deux matchs.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En torchant le Paris FC (victoire 3-0 à l’extérieur) avant la trêve internationale, le FC Chambly est devenu - c’est Opta qui le dit - la première équipe à ne pas prendre le moindre but lors de ses six premiers matchs de la saison en L2 depuis l’instauration de la poule unique en 1993-1994. Personne ne fait (encore) aussi bien que les Picards dans les deux premières divisions des principaux championnats européens. Sacré fait d’armes pour un promu qui évolue pour la première fois de son histoire l’antichambre de l’élite du foot français. Alors, forcément, il est tentant d’y associer les racines italiennes du club... surtout quand le logo de celui-ci était historiquement calqué sur celui de l’Inter.c’est le Catenaccio» , souffle Bruno Luzi, l’entraîneur de Chambly. «» D’ailleurs, contrairement à son frère, Fulvio (le président), et à son père, Walter, dit Pépé (le fondateur du club, décédé le soir du quart de finale de Coupe de France remporté par Chambly face à Strasbourg, le 28 février 2018), Bruno n’est pas unde l’Inter. Jeune, il préférait les Verts et la Juve de Platini. Bruno n’a pas non plus fait carrière comme défenseur... Enfin, si, il est passé en défense à 38 ans., rigole le coach avant de préciser :» Une complémentarité que l’on retrouve justement cette saison à Chambly entre Thibault Jaques (le libéro) et Oumar Gonzalez (le stoppeur). Avec Maxence Derrien, les trois lascars forment l’arrière-garde d’une équipe qui reçoit ce vendredi soir Auxerre pour poursuivre une série de 540 minutes sans encaisser de but en L2.» , confie le capitaine et taulier de la défense, Thibault Jaques, par ailleurs déjà auteur de deux buts. Comprendre : Chambly n’encaisse pas de but, car Chambly ne concède pas beaucoup d’occasions. «» , renchérit Bruno Luzi. À part lors de la seconde période à Orléans (victoire 1-0) et dans le dernier quart d’heure à Caen (0-0), le gardien Simon Pontdemé passe des vendredis soir peinards jusqu’à présent. «» , rigole Jacques, alias «» dans la bouche de Pontdemé sur le terrain.» , lance Pontdemé. Pour rester dans le rythme du match et sortir l’arrêt qu’il faut, le portier picard a sa méthode : «Putain, il casse les couilles, on va lui donner le ballon.Si Chambly est novice en Ligue 2 cette saison, le groupe est l’un des plus âgés du championnat. «» , note le capitaine Jaques, arrivé en Picardie en 2016. Aux commandes de l’équipe depuis dix-huit ans, Bruno Luzi a connu sept accessions depuis sa prise de fonction en 2001, quand Chambly n’était encore qu’un club d’Excellence District. Bien défendre, il connaît : «Alors, c’est quoi, le secret ? Le coach se gratte la tête. «» Forcément, quand on s’appelle Luzi...