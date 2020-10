Victoire du personnel hospitalier valenciennois !

En ce jour de Vrai Foot Day, le club de foot corpo des Hospitaliers de Valenciennes, emmené par l'entraineur Thierry Caluwé, organise une rencontre sportive contre une équipe constituée de personnels de l'hôpital sous la direction du Président Philippe Baudemont. Un moment de partage bien mérité.

Mi-temps de 5 minutes et éclairage absent





Julien Caluwé Promis, l'année prochaine, on s'assure d'avoir de l'éclairage.

L'après-midi commence par un match de lever de rideau opposant les U18 du VAFC contre ceux d'Amiens. Les joueurs des Hospitaliers en profitent pour apprendre des nouvelles tactiques de jeu. En ce qui concerne la composition des deux équipes. Les Hospitaliers de T.Caluwé : David, Jérémie, Benoit, Maxence B, Maxence F, Jérôme, Adrien , Abou, Thomas, Timothé, Noah et Steeve sur le banc. En face, malgré des désistements de dernière minute, l'équipe du personnel de l'hôpital se renforce grâce à l'arrivée d'étudiants présents sur le campus et trois joueurs des Hospitaliers (Aly, Abou et Fabrice). Les joueurs peuvent partir à l'échauffement l'esprit tranquille.18h40 : le match débute sous la direction de l'arbitre de la rencontre Mr Marzouk. Le personnel de l'hôpital enchaine les assauts vers le but de D.Mouvielle mais la solide défense centrale des Hospitaliers fait face. Le milieu des Hospitaliers, emmené par A. Jacob, commence alors à faire tourner le jeu vers l'avant et M.Fontaine à multiplier les courses. Débordements à répétition sur le couloir droit, il enchaine les frappes ce qui fait trembler les gants de F.Mouvielle solide gardien du personnel. Jusqu'à la 23ème minute où sa frappe puissante les transperce ! 1-0. Les Hospitaliers, trop confiants, laissent alors le jeu du personnel se mettre en place. Abou multiplie les courses. Les deux attaquants du personnel enchainent les frappes au but mais continuent de tomber sur le gardien D.Mouvielle très en forme sur sa ligne. 30' : un débordement d'Aly Toure. Il se retrouve en face à face avec le gardien des Hospitaliers et d'une frappe placée égalise (1-1). Les assauts de l'équipe du personnel s'enchainent, et leur permettent d'inscrire un second but à la 35' de Mballo Assane (1-2) et même un troisième dans la foulée par un étudiant venu renforcer l'équipe. Bien joué gamin ! D.Mouvielle, abandonné par sa défense, n'y peut rien. (1-3)Dès le début du second acte, le manque d'éclairage dans le stade commence à se faire sentir. Certaines phrases fusent : «» , «» , «» ... Malgré un dévouement sans faille du président Mr Beaudemont et de l'entraineur T.Caluwé, les lumières du stade restent éteintes. Merci le badge non activé fourni par le campus universitaire ! Le match pourra t-il aller à son terme ? Un vrai suspense envahit le stade.Sur le terrain, le personnel de l'hôpital montre encore une fois son incroyable capacité d'adaptation et son dévouement de tous les instants. Son jeu de passes est toujours bien huilé, les dribles s'enchainent jusqu'à en faire tourner la tête du défenseur B.Caluwé qui inscrit un beau CSC à la 50'. (1-4). Dix minutes plus tard, dans le noir presque complet, l'arbitre décide de siffler la fin du match. Une minute plus tard, la 3ème mi-temps est lancée. Et le Vrai Foot Day est fêté comme il se doit sur Valenciennes. Un grand merci à Mr Baudemont pour l'organisation de ce beau moment de partage sportif autour du personnel hospitalier, héros du quotidien durant cette période. Et un grand merci à l'ensemble des joueurs présent sur le terrain.