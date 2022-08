Chahuté, City ramène un point de Newcastle

Newcastle (4-3-3) : Pope - Trippier, Botman, Schär, Burn (Krafth, 90e+5) - Willock (Longstaff, 69e), Guimarães, Joelinton - Almirón (Murphy, 83e), Wilson (Wood, 69e), Saint-Maximin. Entraîneur : Eddie Howe.

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson - Walker, Stones, Aké (Dias, 21e), Cancelo - Rodri, Gündoğan - Silva, De Bruyne, Foden - Haaland. Entraîneur : Josep Guardiola.

Le film d'action de Canal+ était programmé à 17h30, ce dimanche.Pas le genre d'İlkay Gündoğan, qui préfère sûrement. Le Turc met Nick Pope sur le séant et les siens devant à la marque en vitesse, reprenant un centre au cordeau de Bernardo Silva. Newcastle est piqué au vif, et les occasions se mettent à pleuvoir de part et d'autre du terrain sur un rythme qui échappe peu à peu au rouleau compresseur mancunien, pourtant à rien de doubler la mise par De Bruyne (10, 20) ou Foden (16). Et s'il y en a bien un qui aime quand on lâche la bride, c'est Allan Saint-Maximin : l'ancien Niçois sort le trois-pièces, et aligne les caviars. Infructueux d'abord, quand Almirón manque le cadre à bout portant (17). Payant quelques minutes plus tard, lorsque le même Almirónpuis Wilsonmettent Newcastle en tête avant le changement de camp.Quinze courtes minutes de pause, et voilà les 22 acteurs repartis sur un tempo d'enfer. Kieran Trippier écrit son remake personnel de 2018, en astiquant la lunette d'Ederson sur coup franc. On croit, dès lors, Newcastle à l'abri. Qu'à cela ne tienne, Erling Haaland remet les siens sur les rails six minutes plus tard, et Bernardo Silva, servi comme au trois-étoiles par Kevin De Bruyne, égalise dans la foulée. À ce moment-là, il est presque impensable de voir les deux équipes se quitter dos à dos. C'est pourtant la dernière surprise de la rencontre, puisqu'une septième faille ne sera pas trouvée. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, pour Erling Haaland d'un côté (77) ou Sven Botman de l'autre (83).Les pies de Newcastle volent donc un point mérité au champion d'Angleterre en titre.