Cette étude est formelle : Messi est meilleur que Ronaldo

International goals:?? Cristiano Ronaldo - 99?? Lionel Messi - 69% of goals scored against nations currently inside the top 10 FIFA's World rankings?? Cristiano Ronaldo - 8.08%?? Lionel Messi - 26.09% pic.twitter.com/Zora4KpTPB — Coral (@Coral) November 18, 2019

Fort contre les faibles, faible contre les forts.Après des années d'un débat acharné qui divise l'humanité en deux populations irréconciliables, la vérité vient d'éclater, sous la forme de chiffres implacables. Le site de parisle clame haut et fort :a mis Ronaldo dans sa petite poche. Et ce pour une raison simple : il brille contre les forts, quand son rival marque essentiellement contre des équipes comme le Luxembourg ou Gibraltar.Les preuves - accablantes pour l'attaquant de la Juve - avancées par le site spécilaisé concernent les buts en sélection. CR7 tournant à 0,6 but par match contre un chiffre quasi similiaire de 0,57 but par match pour son rival argentin, il fallait aller plus loin. Coral a ainsi calculé qu'en sélection, Messi avait marqué 57 de ses 70 buts face à des sélections figurant dans le top 50 au classement FIFA (82%), contre seulement 28 sur 99 pour Ronaldo (28%). Même tendance si on compte les buts marqués face aux équipes du top 10 : ils représent 26% des réalisations de la, contre seulement 8% de celles du quintuple Ballon d'Or portugais.Mesdames et messieurs, il est à présent temps de chercher d'autres sujets de discussion en vue des fêtes de fin d'année.