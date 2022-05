Fàbregas : « Entre Monaco et moi, c'est fini »

À 35 ans, Cesc Fàbregas a pris la décision de... ne pas arrêter sa carrière. Le milieu de terrain espagnol, arrivé à Monaco en 2019, nous confie toutefois qu'il a décidé de quitter le club de la Principauté, avec lequel il vient de vivre la pire année de sa vie. Tout simplement.

« Cette année a été si mauvaise que je ne peux pas terminer sur ça. Pas après avoir construit cette carrière. »

Propos recueillis par Freddie Paxton

C'est la pire année non seulement de ma carrière mais aussi de ma vie, car lorsque je ne suis pas heureux dans le football, je ne suis pas heureux dans ma vie. J'ai beaucoup souffert cette année et ça a été dur mentalement. Il faut juste rester fort. Mais parfois, les choses arrivent pour une raison. Je suis reconnaissant que cela soit arrivé à 35 ans plutôt qu'à 25 ans, quand j'étais au sommet de ma carrière. Donc si vous regardez de cette façon - 19 ans, près de 900 matchs, avoir gagné pratiquement tout - ça aurait pu être pire.Non, c'est sûr que c'est fini entre Monaco et moi. Mon contrat expire en juin prochain et je cherche un nouveau départ. Ma tête a besoin d'un nouveau départ ailleurs.Pour être honnête, j'ai déjà reçu deux ou trois appels téléphoniques ces deux dernières semaines de la part de certains de mes anciens entraîneurs pour savoir ce que je voulais faire, pour voir si je voulais les rejoindre cet été en tant qu'entraîneur. Mais cette année a été si mauvaise que je ne peux pas terminer sur ça. Pas après avoir construit cette carrière. Je veux continuer à jouer. Je suis reconnaissant pour la carrière que j'ai eue mais je n'ai pas l'impression que c'est fini. Je veux juste profiter de mon football et continuer d'être compétitif à un certain niveau.Je suis ouvert à tout, je veux juste prendre du plaisir. Après cette année, je veux juste jouer et profiter de mon football. L'endroit n'a pas vraiment d'importance, c'est plutôt ma tête qui compte. Quand je suis en forme, je me sens vraiment bien, quand je m'entraîne avec mes coéquipiers, je ne me sens pas différent en termes de passion pour le jeu. Il s'agit juste de trouver le bon projet et de le réaliser. Je vais chercher un nouveau projet et voir où l'avenir me mène.